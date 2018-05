Los 10 CEOs más poderosos del mundo en 2018

Por Igor Bosilkovski

La lista de este año de los más poderosos del mundo incluyó 75 nombres, uno por cada 100 millones de personas en la tierra.

De esos, 32 son CEOs.La mayoría son estadounidenses; seguido por algunos asiáticos, uno europeo y otro africano. A continuación se encuentran los 10 principales CEOs, que dirigen empresas por un valor combinado de 5 billones de dólares, casi tanto como el PIB de Japón (Japón es la tercera economía más grande del mundo).

Encabeza la lista el hombre más rico del mundo, y la única persona en el planeta con 12 dígitos junto a su nombre, Jeff Bezos de Amazon, que en el momento de la publicación valía unos asombrosos 133,000 mdd. Su gigante minorista de Internet compró la cadena de supermercados Whole Foods en agosto, comenzó a abrir librerías físicas y está experimentando un crecimiento masivo en su negocio en la nube. Amazon vale poco más de 780,000 mdd, y el precio de las acciones ha subido un 70% en el último año.

El único otro CEO en el Top 10 de las personas más poderosas en la Tierra es Larry Page, el CEO de la empresa matriz de Google, Alphabet. Además de ejecutar el motor de búsqueda más grande del mundo, el nativo de Michigan ha invertido en una compañía taxis aéreos autopilotados llamada Kitty Hawk, que recientemente probó sus vehículos en Nueva Zelanda.

Mark Zuckerberg cayó del top 10, principalmente por el escándalo de Cambridge Analytica. En marzo, se reveló que Facebook compartió los datos de los usuarios con la consultora política. Aunque la acción recibió un golpe, el testimonio ampliamente publicitado de Zuck en el Congreso apaciguó a los accionistas: ese día el precio de las acciones subió un 4.5%. El segundo desertor de Harvard más famoso maneja una compañía que vale más de medio billón de dólares.

Warren Buffett se retiró recientemente del consejo de Kraft Heinz, pero a sus 87 años (el segundo más viejo en la lista de los más poderosos, detrás de Li-ka Shing) no parece desacelerar con Berkshire Hathaway, la compañía que adquirió en 1963. En mayo, el Oráculo de Omaha anunció que Berkshire había comprado 75 millones de acciones de Apple, elevando su participación en el gigante tecnológico a poco menos del 5%.

La persona más poderosa en Wall Street, Jamie Dimon, ocupa el puesto número 19 en la lista general. El CEO de JP Morgan, el banco más grande del mundo con más de 2 billones de dólares en activos bajo su administración, anunció recientemente que permanecerá a la cabeza durante “aproximadamente cinco años más”.

El CEO más poderoso no estadounidense es Jack Ma, director de Alibaba, uno de los sitios de comercio electrónico más grandes del mundo. Al igual que Amazon, Alibaba ha tenido mucho éxito en su división en la nube, Alibaba Cloud, además de mayores ingresos de sus principales negocios de comercio. Ma también ha encontrado el momento de incursionar en la actuación, asumiendo el papel principal en la corta película china de kung fu Gong shou dao

Como CEO de Walmart, el mayor empleador privado del mundo, Doug McMillon maneja 2.3 millones de trabajadores (aproximadamente el número de personas en el ejército de China). Los capitanes nativos de Arkansas del gigante minorista, anunciaron cambios en su identidad: planean abrir menos supermercados durante el próximo año y centrarse más en el comercio electrónico y la tecnología en sus tiendas.

Bajo el liderazgo de Tim Cook, Apple, la compañía más valiosa del mundo, está escalando pacientemente hacia la codiciada valoración de un billón de dólares. El georgiano respondió recientemente a las preocupaciones sobre las lentas ventas del iPhone X, que se lanzó en noviembre de 2017 y con un precio de 999 dólares, alegando que es “el producto más innovador del mercado”. En abril, la división musical de Apple alcanzó los 40 millones de usuarios.

Elon Musk, uno de los principales revolucionarios tecnológicos de nuestro tiempo, tuvo un año (tradicionalmente) ocupado. En febrero, su compañía SpaceX lanzó con éxito el cohete más poderoso del mundo. Aprovechó la oportunidad para demostrar su dominio del marketing cuando el cohete Falcon Heavy lanzó el Tesla Roadster rojo de Musk a la órbita de la Tierra, produciendo una de las imágenes espaciales más icónicas de nuestro tiempo. Sin embargo, no todo es color de rosa. En mayo, Musk tuvo un extraño llamado de ganancias para su compañía de automóviles eléctricos, durante la cual rechazó las “preguntas aburridas y sin sentido” de los analistas.

La última persona en esta lista es el hombre más rico de Asia, Ma Huateng. Conocido popularmente como Pony Ma, el fundador de la empresa de Internet de negocios Tencent llevó a su empresa a un aumento de casi el 60% de las acciones este año, principalmente debido a los crecientes ingresos en sus redes sociales y negocios de juegos en línea.

