Los caminos del Oscar llevan a ‘Roma’: gana tres premios

La película “Roma”, dirigida por Alfonso Cuarón, se alzó con tres premios Oscar de un total de 10 nominaciones que obtuvo en la 91 entrega de lo más reconocido del cine a nivel mundial, quedándose en la línea de algunas de las categorías más valoradas, como Mejor Película y Mejor Guión Original.

La primera derrota de la noche se dio en la categoría de Mejor Actriz de Reparto, en la que Marina de Tavira no pudo quedarse con la estatuilla y salió ganadora Regina King (“If Beale Street Could Talk”), y en Diseño de Producción, la película mexicana se quedó de nueva cuenta en la línea, pues la Academia decidió entregar el premio a Hanna Bacher por “Black Panther”.

Pero unos minutos después el primer reconocimiento llegó, cuando Alfonso Cuarón se llevó el premio a Mejor Fotografía, subiendo al escenario después de besar en la mejilla a Yalitza Aparicio y Marina de Tavira, a quienes agradeció desde el escenario: “Yalitza y Marina forman parte de un equipo, de un elenco impresionante”.

Cuarón resaltó que “Roma” fue creada a partir de sus memorias, pero también gracias a lo que “la maravillosa cinematografía” le ha dado: “¿Qué habría hecho Emmanuel Lubezky si hubiera hecho esta película? Esta (estatuilla) también es para ti. Gracias a México, a mi familia y a mis tres hijos (Jonás, Olmo Teodoro y Tess Bu)”.

Una nueva oportunidad se presentó para la obra del mexicano en Mejor Edición de Sonido, pero en cambio “Bohemian Rhapsody” lograba el primero de cuatro premios de la noche.

Instantes después de que la bioepic de Freddie Mercury consiguió su segundo galardón, el director mexicano se subió de nueva cuenta al escenario para recibir la estatuilla por la Mejor Película Extranjera, siendo esta la primera vez que una producción mexicana lo recibe en esta categoría.

“Cuando me preguntaron por la Nueva Ola Francesa, decía que hay muchos caminos para el océano y todos los nominados muestran que somos parte del mismo océano. Quiero agradecer a México por ser la playa de la que emerge este filme y a mis hijos por ser la corriente que lleva las olas de mi vida”, dijo en su discurso.

Antes de que “Roma” recibiera su último premio de la noche, “Bohemian Rhapsody” obtuvo su tercer Oscar (Mejor Edición); Mahershala Ali se llevó el de Mejor Actor de Reparto por su actuación en “Green Book”; y se premió a la Mejor Película Animada (“Spider-Man Into The Spider-Verse”), Mejor Corto Animado (“Bao”), Mejor Cortometraje Documental (“Period. End of sentence”), y Mejores Efectos Especiales (“First Man”).

El Mejor Cortometraje del año fue para “Skin”, mientras que “Green book” alzaba su segunda estatuilla con Mejor Guion, quitándole otra oportunidad a “Roma” de sumar un trofeo más a su cuenta.

El “Infiltrado en el KKKlan” se quedó con Mejor Guion Adaptado y “Black Panther” aumentaba su cuenta con Mejor Banda Sonora Original, y Lady Gaga alzó su primer Oscar al ser reconocida junto a los coautores Mark Ronson, Anthony Rossomando y Andrew Wyatt por “Shallow”, como Mejor Canción Original, el tema central del largometraje “A star is born”, que protagoniza con Bradley Cooper.

Rami Malek se hizo del premio a Mejor Actor por su interpretación de Freddie Mercury en “Bohemian Rhapsody” antes de que “Roma” compitiera por otra estatuilla, esta vez de la mano de Yalitza Aparicio en la categoría de Mejor Actriz, pero la sorpresa no se dio y fue Olivia Colman, por “The favourite”, la que se llevó el premio.

En la recta final, con sólo dos categorías por premiar, las posibilidades apuntaban a Cuarón y su filme para quedarse con ellas. Guillermo del Toro, ganador en 2018 por “The shape of water”, fue el encargado de dar a conocer al ganador por la Mejor Dirección, y la sala se llenó de aplausos cuando reveló que su compatriota Alfonso Cuarón fue el ganador, con lo que el mexicano sumaba el tercer Oscar para “Roma” y su segundo en esta categoría, después de haberlo obtenido en 2013 por “Gravedad”.

En su discurso, Cuarón agradeció a sus compadres Guillermo del Toro y Alejandro González Iñárritu, pero también a la Academia por reconocer a una película que está centrada en una mujer indígena: “En una trabajadora del hogar que es una empleada sin derechos y que está condenada al silencio y a la oscuridad. El cine tiene la obligación de mirar a aquellos que no son vistos. Gracias a mi familia, muchas gracias a México”.

En la última categoría, las votaciones del público y los diversos galardones premios que había ganado (como los Globos de Oro o el BAFTA) apuntaban a “Roma” como la favorita, pero para sorpresa de muchos, el triunfo fue para “Green book”, que con esto cerró su cuenta en tres, empatando a la producción mexicana y a “Black Panther”.