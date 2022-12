Los ciudadanos libres pararon en seco el intento de AMLO de desaparecer al INE: Anaya

Ricardo Anaya reiteró este lunes la importancia de haber detenido el intento de reforma constitucional de Andrés Manuel López Obrador para desaparecer al Instituto Nacional Electoral (INE).

El político atribuyó el mérito a los ciudadanos libres que “de manera libre, genuina, verdaderamente auténtica” salieron a marchar el 13 de noviembre en defensa del organismo, así como a los diputados de oposición que “escucharon la voz de los ciudadanos” y votaron para “impedir ese atropello”.

El panista recordó que el presidente Andrés Manuel López Obrador lanzó durante meses una ofensiva contra el INE, llegando a decir algo tan excesivo y falso como que “ha sido creado y funciona para impedir la democracia” y tras ello mandó una iniciativa para desaparecerlo.

“Nada más que lo que López Obrador no se esperaba era que los ciudadanos lo pararan en seco. En una marcha impresionante, o sea de manera libre, genuina, verdaderamente auténtica, la gente salió en defensa del INE. Y aunque López Obrador no sabe escuchar, pues no le quedó de otra más que reconocer que su iniciativa ya no va a pasar”, consideró Anaya.

El político dio también crédito a los diputados de la oposición que escucharon la voz de los ciudadanos para detener la reforma electoral de López Obrador con lo que se demostró que la unidad logra cosas importantes.

“Yo creo que debemos sentirnos muy orgullosos de lo que demostró esa marcha, más allá del berrinche del presidente, la marcha en defensa del INE y de la democracia demostró que los ciudadanos libres siguen teniendo el poder de cambiar a México”, relató.

López Obrador quería desaparecer al INE, pero la gente libre lo paró en seco. Ya reconoció que no le alcanza y en tono de berrinche dijo: "se pueden quedar con ese órgano". ¡Gran triunfo, pero no debemos bajar la guardia! Vendrán nuevas batallas.

Anaya adelantó que López Obrador seguirá intentando realizar una reforma electoral por lo que pidió a la gente levantar la voz para exigir que las leyes se tomen en serio.

“vendrán nuevas batallas. Ya anunció López Obrador un plan B para el próximo año, que pretende que el gobierno tome el control del padrón electoral, o sea las listas de las personas que pueden votar. Sigamos levantando la voz frente a los excesos del poder.

“Sigamos exigiendo que la ley se tome en serio y sea la garantía de los derechos de todos, no el instrumento de las ocurrencias de uno. Sigamos luchando por las instituciones que hemos construido, por nuestra democracia y por un país unido, sin divisiones, en el que quepamos todos”, consideró.

