Los diputados posponen (una vez más) la discusión del Presupuesto 2020

Aunque en la tarde de este martes los lideres de la Cámara de Diputados señalaron que en punto de las 8 horas del miércoles iniciaría el proceso de análisis la probación del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2019, ésta se pospuso una vez más.

La reunión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública se llevará a cabo hasta el viernes 22 de noviembre, de acuerdo con un comunicado difundido por ordenes de Alfonso Ramírez Cuellar, presidente de la comisión.

Los accesos a la Cámara de Diputados se encuentran bloqueados por integrantes de organismos campesinos que exigen se les entreguen recursos por hasta 30,000 millones de pesos.

Previo a este comunicado, Mario Delgado, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados, descartó que este proceso legislativo se lleve a cabo en una sede alterna, debido a que la aprobación del presupuesto es una sesión que requiere una logística complicada.

También señaló que aunque se reúnen con lideres de dichas organizaciones y están planteando diversas propuestas no se van a etiquetar los recursos que exigen en el PEF 2020.

“Tenemos respuestas para todos, no necesariamente lo que se está buscando al 100 por ciento, claro, dentro de las líneas que ha marcado este gobierno, tenemos restricciones muy claras de no etiquetar, de no dar recursos a organizaciones, la regla es que los beneficios van directo a las personas”, afirmó Delgado.

Pese a que la constitución establece como plazo límite el 15 de noviembre para la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), los integrantes de la Cámara de Diputados han pospuesto este proceso desde el pasado jueves y toda vez que no han podido llegar a un acuerdo con los grupos de campesinos.

Los legisladores argumentan que no están incumpliendo el plazo establecido por la ley toda vez que se “detuvo el reloj legislativo”, con la sesión del pasado 6 de noviembre por lo que esta aún se encuentra “abierta”.

