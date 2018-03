Los emprendedores deben atreverse a hacer locuras: Martha DeBayle

En el Máster Class Las 30 Promesas de Forbes 2018, la emprendedora y conductora Martha Debayle conversó con 5 emprendedores.

¿Crecer? ¿Arriesgarse? ¿Ir más despacio? Son algunos de los cuestionamientos a las que todo emprendedor, sin importar la experiencia o el giro de su negocio, se enfrenta en algún punto de su camino.

En el Máster Class Las 30 Promesas de Forbes 2018, la emprendedora y conductora Martha Debayle conversó con 5 emprendedores sobre los obstáculos y aprendizajes que han tenido a lo largo de su trayectoria. Estos fueron sus consejos:

1. Atrévete a hacer locuras

Contactar a 150 desconocidos para que inviertan en tu negocio puede sonar completamente irracional. “Organizamos un cóctel y nadie llegó. Al día siguiente, una persona nos contestó diciendo que estaba interesada y se convirtió en el primer inversionista. Todo valió la pena” contó Jordi Greenham CEO y Cofundador de Homie.mx.

2. La mejor decisión no siempre es la más popular

El hambre por encontrar una guía o consejero puede comerse al emprendedor. La realidad es que el mentor más poderoso es tu voz interna. Al momento de tomar una decisión, habrá gente que te llame loco y que no esté de acuerdo contigo. Pero con los trancazos, afirmó Debayle, aprendes no solo a silenciar el exterior sino a silenciar tu propio ruido.

3. Se fiel a tus principios

“Si estás dispuesto a vender tu alma al diablo quizás no deberías estar emprendiendo”,dijo Debayle.

Chía Mía, por ejemplo, la empresa cofundada por Ana Sofía Ruiz decidió funcionar únicamente con capital propio. “Han llegado inversionistas, pero no los correctos” compartió Ana Sofía. Y aunque no sea el camino más fácil, esta empresa fiel a su filosofía facturó 6.4 mdp en 2017.

En el tema del fondeo se trata de encontrar un match, afirmó Roberto Huber Director General de Plántica Ciudades Vivas.

4. Es igual de válido pisar el freno que el acelerador

En un ecosistema que nunca se detiene, los emprendedores se caracterizan por el ansia de avanzar y decidir rápido. “Tenemos esta noción de que, si no eres un Uber, si no eres un unicornio no eres nadie”, mencionó Roberto Huber, Director General de Plántica Ciudades Vivas.

Esta permanente sensación de urgencia, por competir o por un crecimiento veloz, no siempre lleva a los mejores resultados. “Cuando nos tocó crecer, con el rush característico de los emprendedores, nos aventamos a invertir en una casa que dos meses después nos clausuraron por derechos de uso de suelo. Nuestra “prisa” nos costó 1.5 millones de pesos.” compartió Greenham de Homie.mx.

5. Enfócate

Por querer abarcar demasiado puedes terminar haciendo las cosas a medias. Puedes tener mil ideas, pero el enfoque es clave. Para Elías Shuchleib, cofundador de Dev.f.,aunque parezca algo obvio, debes esforzarte por descubrir el negocio en el que realmente te encuentras.

6. Se disruptivo…y persistente

Cuando Martha Debayle se acercó a Nestlé hace 18 años, el content marketing era algo fuera de lo común. Y aunque la publicidad se hacía de forma distinta, su propuesta fue tan atractiva que consiguió el apoyo que necesitaba. “La diferencia entre un ganador y un perdedor es el valor por hacer las cosas de forma diferente”, aseguró Debayle.

Es cierto que nosotros mismos somos los enemigos de la innovación. Por naturaleza le tememos al cambio. No te desesperes, comentó Jordi Greenham, la gente poco a poco confiará en tu mercado y le dará una oportunidad a tu servicio.

