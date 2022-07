Los empresarios ya no quieren invertir en el negocio de petrolíferos: ADEE

En la cadena de petrolíferos ya se vivía una incertidumbre por los cientos de permisos atorados, pero además de esto, recientemente la Comisión Reguladora de Energía (CRE) ya empezó a negarlos, por lo cual los empresarios ya no quieren hacer nuevas inversiones.

Beatriz Marcelino, presidenta de la Asociación de Distribuidores y Expendedores de Energía (ADEE), señaló que ya no hay inversiones de privados para nuevas gasolineras ni para plantas de distribución de gas LP.

“La verdad es que sí se han caído varios proyectos, han detenido toda esta inversión, pero no es más que por la incertidumbre de si van a dar el permiso o no. Nos llama mucho la atención de que ya no solamente es no destrabar los permisos, sino también de que los están negando”, dijo en entrevista con Forbes México.

El pasado 29 de junio, la CRE negó 9 permisos para comercialización de petrolíferos, 1 para almacenamiento.

La presidenta de la ADEE indica que, por ejemplo, sabe de un grupo gasolinero que iba por 40 nuevas estaciones de servicio y solo han logrado construir 4, lo mismo pasa con otro grupo de gaseros que tenía la inversión para construir 20 plantas más de distribución, pero no se ha hecho ninguna, que ha estos últimos se agrega el topo al precio de gas LP que les han dejado un margen muy bajo de ganancia.

Beatriz Marcelino cuenta que los cambios en esta administración han sido inesperados, a la par acepta que había una problemática en la que estaban inmiscuidos algunos, pero que afectó a todos: el huachicol fiscal.

“Nos cayó muy de peso porque fue de la noche a la mañana, tantos cambios y muy rápidos, la verdad es que sí estábamos contentos de que se había aperturado la competencia, (…) íbamos por buen camino a excepción del huachicol fiscal”, refirió.

Pero la consecuencia de esta incertidumbre es que se estanca el desarrollo económico, pues sin inversiones, hay menos empleos, ” recordemos que por cada estación de servicio se generan entre 17 y 25 empleos”, una gasolinera implica una inversión de entre 20 y 30 millones de pesos.

Ayer, el comisionado de la CRE, Guillermo Pineda Bernal, reconoció que hacen falta más gasolineras en México, si bien se tiene que ir hacía una transición a la electromovilidad, para esto faltan entre 30 y 40 años para que sea una realidad, pero también aceptó que no se están dando los permisos necesarios para nuevas estaciones de servicio.

“Me podrán decir: ‘bueno, si hay esa necesidad, ¿por qué la Comisión Reguladora de Energía no ha dado permisos y sigue sin darse permisos?’ Bueno, entramos en un compas, donde hubo un análisis muy sucinto de cada una de las estaciones de servicio que se habían otorgado en la administración pasada”.

“A efecto precisamente de la modificación constitucional que dio apertura para que se pudieran dar y desarrollar inversiones en el sector gasolinero y en el sector que completo de de energía. Y ahí ese respecto, lógicamente al observar ciertas irregularidades en ciertos casos no en todos, se habla de un orden, un balance energético”, dijo Pineda.

