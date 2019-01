Los mexicanos más creativos de 2018 / Diseño y propuesta visual

Ex estudiante de los talleres de dibujo de la Academia de San Carlos, Paco Medina, uno de Los mexicanos más creativos de 2018 en diseño y propuesta Visual, es hoy un dibujante protagónico de Marvel, una de las editoriales de cómics más importantes del mundo.

En el ámbito de las artes plásticas tuvieron relevancia también el fotógrafo de la naturaleza Anuar Patjane, quién en el Festival de Creatividad Internacional de Cannes, en Francia, ganó el León de Bronce en la categoría Industry Craft.

Oscar Bazaldúa, que ha dibujado para Marvel y CD; la interiorista Paulina Morán; el también dibujante de Spiderman y Superman, Humberto Ramos; Bruno Velázquez, quién dirige la animación de la saga God of War, y el artista visual Yoshua Okón, entre otros destacaron además por su creatividad.

PUBLICIDAD

Anuar Patjane / Fotógrafo de naturaleza / CDMX, 1982

León de Bronce, Festival de Creatividad de Cannes

Anuar es globalmente conocido por sus casi mágicos escenarios de las profundidades marinas. Su blanco y negro sobrecogedor, la sensación de vastedad y paz, así como sus enfoques cinemáticos, son su huella de autor. Apenas en junio, en el Festival de Creatividad Internacional de Cannes, en Francia, ganó el León de Bronce en la categoría Industry Craft por la imagen Visita Baja California Sur, casi un “colchón” de peces que rodean a un explorador en el Mar de Cortés. Hace unos meses recibió una Mención de Honor con su impactante Tornado, la escena submarina de un gigantesco cardumen en Cabo Pulmo, reconocida por Allabout Photo. Pero quizá el que hasta ahora es su máximo galardón se debe a National Geographic, publicación que le concedió el primer lugar del Traveler Photo Contest (2015) por su retrato de las ballenas jorobadas al que denominó Whale Whisperers. Con la misma imagen (entre casi 83,000 fotos), Anuar logró, en 2016, el segundo lugar en la categoría de Naturaleza en el World Press Photo. Peces, mamíferos marinos, buzos, botes, luz y mucha agua, son los componentes de sus paisajes. Es antropólogo social por la Universidad de Las Américas en Puebla y fotógrafo nato. Su madre, bióloga marina, fue quien lo motivó a aprender a bucear a la edad de 17, en los fiordos noruegos, pero no ocupó esta habilidad hasta hace menos de 10 años fotografiando mayormente con cámaras point and shoot (equipos con autoenfoque).

Oscar Bazaldúa / Dibujante de cómics / CDMX

Ha dibujado para Marvel y CD

Se le ha denominado “el mejor portadista de México” y desde los 18 años perfeccionó sus capacidades, iniciándose con Sixto Valencia, creador de Memín Pinguín. Tres décadas después, su estética más depurada puede verse en la tira Mr & Mrs X (del universo de X-Men), basada en el contraste, los escorzos y la belleza física de escenarios, máquinas y personajes. Su trabajo, mayormente digital, no deja de tener un componente de drama elegante, como el logrado en Star Wars: Rogue One Adaptation (Marvel, 2017) o Suicide Squad Most Wanted: El Diablo and Boomerang de DC Comics en 2016. Oscar ha dibujado ya al propio Spider-Man, y es también quien alguna vez fortaleció el mercado nacional con las variantes de la colección Sensacional (de Lucha, de Barrios, de Terror, de Traileros, etc.) y su popularísimo Las chambeadoras. Igual dibujó para la legendaria Heavy Metal, siempre exaltando la figura femenina. Dibujó con maestría Santo, la leyenda de plata y hasta a Bellas de noche, antes de saltar a impresos y caminos más globales en una época complicada para los cómics mexicanos. Entre sus trabajos más gustados se cuenta la serie gráfica Evil Dead 2: Beyond Dead by Dawn (2015) secuela basada en la película de 1981 de Sam Raimi. Apenas en julio de 2018, apareció el volumen 4 de Spider-Man: Miles Morales, que recopila el trabajo de Oscar (como penciller principal), quien, en 2016, lanzó con Marvel esta historia con el ADN latino del sucesor de Peter Parker.

Paulina Morán / Interiorista / CDMX

Prix Versailles 2017 y 2018

Forjada en Europa, trabajó para la firma Ermenegildo Zegna y, en México, colaboró con el afamado diseñador francés Philippe Starck. Paulina, egresada de la Universidad Iberoamericana con especialidad en Diseño Gráfico y Textil, ha “vestido” materialmente espacios de gran categoría, incluyendo yates y aviones privados en multitud de países. Se hizo merecedora (dos años consecutivos) al premio mundial de arquitectura que otorgan la Unesco y la Unión Internacional de Arquitectos, el Prix Versailles. El Chablé Resort & Spa, en Chocholá, una exhacienda henequenera cerca de Mérida, Yucatán, le trajo este reconocimiento, tanto por sus estancias, como por su restaurante insignia, Ixi’im.

Humberto Ramos / Dibujante de cómics / CDMX, 1970

Ha dibujado personajes como Spiderman y Superman

El recién desaparecido Stan Lee presentó a Humberto (su amigo) apenas el año pasado en la Convención de Cómics de Querétaro. El carismático creador de Spider-Man, de los X-Men, de Los Vengadores y de Los Cuatro Fantásticos, encontró en el mexicano a alguien a quien confiar al arácnido, que Humberto dibuja desde 2003 por méritos propios y con un reconocible estilo. En México, había trazado novela policiaca de precio popular; luego buscó un sitio en los sellos estadounidenses presentando su portafolios en San Diego. Cuando estuvo en la casa DC, donde ingresó en 1994, dibujó a Superman, Flash y otros. Ahora ilustra Champions, un cómic acerca de Los Vengadores jóvenes.

Bruno Velázquez / Animador / CDMX

Dirige la animación de la saga God of War

Bruno siempre se deleitó dibujando. Fue en el California Institute of the Arts (CalArts) donde inició su aprendizaje de la animación tradicional, entonces base de las películas de Disney que él admiraba. Con el estreno de Toy Story, en 1995, su visión se expandió radicalmente, ya que la tecnología de gráficos computarizados revolucionaba la manera de dibujar. En 2002, conoció a Cory Barlog, quien lo inició en la animación digital desde un modesto estudio de videojuegos. Tiempo después ya trabajaba en el origen de la exitosa franquicia de God of War, que dirige el propio Barlog. Actualmente, Bruno es el director de Animación de Santa Monica Studio, propiedad de Sony Interactive Entertainment.

Yoshua Okón / Artista visual / CDMX, 1970

Premio Montblanc de la Culture Arts Patronage 2018

Yoshua, licenciado por la Concordia University de Montreal, Canadá, y maestro por la UCLA en Los Angeles, encabeza la Fundación SOMA, desde donde realiza un patronazgo artístico a estudiantes de arte contemporáneo y disciplinas relacionadas. Su labor acaba de ser reconocida con el Premio Montblanc de la Culture Arts Patronage por “el apoyo al trabajo de artistas jóvenes emergentes”. Desde 1997, Yoshua ha expuesto individual y colectivamente en más de una docena de países, como Australia, Ecuador, Japón, China, Francia, Italia y Colombia. Sus exhibiciones individuales de 2018 incluyen “Yoshua Okón: Future Shock”, en la Galería Chalton de Londres, y comparte (hasta marzo), “Realidad programada”, en el Museo Jumex de la capital del país.

Ana Rosa Aguilar Aguado “Roo” / Artista / Uriangato, 1988

Participó en la Grand Place de Bruselas, cubriéndola con una alfombra de flores de 1,800 m² para festejar su 20 aniversario como patrimonio mundial de la Unesco.

Anuar Layón / Diseñador de modas / CDMX, 1985

Anuar confecciona piezas “statement”, declaraciones en tela. En 2017, apoyó a víctimas de los sismos con su “Mexico is the shit” y crea prendas oficiales para Daft Punk.

Dr. Lakra / Artista gráfico / CDMX, 1972

A Jerónimo se le conoce mejor por su nombre artístico. Interviene imágenes impresas e iconografías con diferentes técnicas e intenciones, agregando irreverencia.

Jesús Gutiérrez Mercado / Artista visual / México

Ganó el premio del público por su videomapping nombrado R-Evolución, proyectado sobre el ayuntamiento de Salamanca, España.