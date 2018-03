Los multimillonarios de Forbes 2018: nuevas fortunas y sorpresas

La brecha entre los muy ricos y los que simplemente son ricos se sigue ensanchando en tanto las fortunas alcanzan nuevas alturas. La edición 32 del ranking de los multimillonarios de Forbes llegó a un récord con 2,208 poseedores de fortunas de más de 1,000 millones de dólares (mdd). En total, los activos de estos personajes marcan otro récord: 9.1 billones de dólares (9 billones 100,000 mdd), 18% más de lo registrado el año pasado.

Las 20 personas más ricas del planeta tienen una asombrosa fortuna de 1.2 billones de dólares, una cantidad que equivale casi a la producción económica de México en un año. Además, ellos representan menos del 1% del total de los multimillonarios, pero sus riquezas suman 13% del total de la fortuna de los demás en la lista a nivel mundial.

Jeff Bezos es la persona más rica del planeta y es el primero en rebasar la línea de los 100,000 millones de dólares en nuestro ranking anual. Las acciones de Amazon, su gigante del comercio electrónico, crecieron 59% en 12 meses, lo que impulsó su fortuna al tenor de 39,200 mdd. Fue la mayor ganancia anual desde que Forbes comenzó a dar seguimiento a los multimillonarios en 1987. Con ello se despegó con holgura del cofundador de Microsoft Bill Gates, quien cedió el primer lugar en la lista por sexta vez desde 1995.

El francés Bernard Arnault fue quien tuvo el mejor año después de Bezos. Los resultados récord de su emporio del lujo LVMH y el acuerdo para comprar casi todas las acciones de Christian Dior contribuyeron a detonar la fortuna de Arnault en casi 30,500 mdd. Él ocupa el lugar como el europeo más rico por primera vez desde 2012 y es el cuarto e nivel mundial.

Dos emprendedores tecnológicos de China subieron al top 20 por primera vez. Ma Huateng (también conocido como Pony Ma) es la persona más rica de Asia y ocupa el lugar 17 mundial, gracias en parte a WeChat, la muy extendida aplicación de mensajes de Tencent, con casi mil millones de usuarios activos.

Tencent también tiene acciones en Tesla, en Snap, la matriz de Snapchat y en el servicio de streaming de música Spotify. Jack Ma ocupa la posición 20 entre los más ricos del mundo. Él es jefe de Alibaba, otro gigante global del comercio electrónico cuyas acciones crecieron 76% en un año.

Forbes detectó a 259 nuevos multimillonarios que hicieron sus fortunas en todas las industrias, desde la de la tecnología a la aeroespacial o los vestidos de boda. China acumula la mayor cantidad de caras nuevas, con 89, seguida por Estados Unidos, con 18. Con ello se está cerrando la brecha entre las dos naciones.

En total, EU tiene más multimillonarios que cualquier otro país, con 585, en tanto que China (incluyendo China continental, Hong Kong, Macao y Taiwán) tiene 476.

En la lista de este año, los multimillonarios vienen de 72 países y territorios, e incluye, por primera vez, a personas desde Hungría a Zimbabue. Hay un país que no tiene representantes este año: Arabia Saudita. Forbes decidió dejar fuera de la lista a los 10 príncipes saudís debido a los reportes de confiscación de bienes luego de que el príncipe de la Corona ordenó el arresto de unas 200 personas, incluyendo varios multimillonarios, detenidos por hasta tres meses.

Si bien la mayoría de los multimillonarios del mundo acrecentaron sus fortunas en los 12 meses previos, 16% vieron como sus activos decrecieron. Un perdedor muy notable fue el presidente de EU, Donald Trump, cuya fortuna disminuyó en 400 mdd desde marzo de 2017, llegando a 3,100 mdd. Ahora él ocupa el lugar 766 en el mundo, bajando desde el 544.

Metodología

La lista de los Multimillonarios de Forbes da un vistazo a la riqueza por medio de los precios de las acciones y los índices bursátiles de febrero 9 de 2018. Algunas personas son más o menos ricas en cuestión de semanas, o días, a partir de la publicación. Por ejemplo, la fortuna de Jeff Bezos creció más de 12,000 mdd en las dos semanas que pasaron desde nuestra medición de los precios de las acciones y la fecha de impresión de esta edición.

Enlistamos a individuos más que a familias de varias generaciones que comparten vastas fortunas, aunque sí incluimos la riqueza que pertenece al consorte o hijos de un multimillonario si esa persona es creadora de su fortuna. En algunos casos, enlistamos hermanos o parejas como una sola fortuna si la repartición de dicha riqueza no es clara. Sin embargo, para lograr entrar en la lista es necesario que cada persona acumule 1,000 mdd, por lo menos.

Consideramos también diversos activos, como compañías privadas, bienes raíces, arte, yates y más. No pretendemos conocer la relación total de activos de cada multimillonario, (aunque algunos nos la proporcionan). Cuando la documentación no se nos suministra o no es disponible, no se incluyen dichas fortunas.

