Los multimillonarios que estarán en los Oscar 2019

Los multimillonarios y sus fortunas también brillan en el cine -una industria de 136,000 mdd a nivel mundial, de acuerdo a información de IbisWorld- y la edición 91 de los Premios de la Academia no es la excepción.

Forbes México encontró a 5 personalidades que se han posicionado en nuestras listas y que intervendrán en la noche más esperada del séptimo arte. Desde actores y músicos, hasta los empresarios al mando de los gigantes detrás de las películas nominadas.

Reed Hastings, CEO

#571 en la lista de Los Multimillonarios de Forbes 2018

Valor: 3,800 mdd (al 20 de febrero 2019)

Valor: 3,800 mdd (al 20 de febrero 2019) El cofundador y CEO de Netflix, la casa de “Roma#, una de las películas favoritas de este año, acumula una riqueza de 3,800 mdd.

Con diez nominaciones, el largometraje de Alfonso Cuarón se convertiría en la primer película del servicio de streaming en recibir la estatuilla dorada, entrando así en el terreno de los grande estudios de cine. En 2018, “Manchester By The Sea” recibió 4 nominaciones, incluidas Mejor Película y Mejor Director.

PUBLICIDAD

Aunque “Roma” tuvo un costo de producción de solo 15 mdd, la empresa de Hastings invirtió entre 10 y 20 mdd en el tradicional cabildeo que realizan las productoras para promocionar sus películas en la temporada de premios, de acuerdo al New York Times.

Kendrick Lamar, músico

#37 en la lista Celebrity 100 del 2018

Valor: 58 mdd (16 de agosto 2019)

Valor: 58 mdd (16 de agosto 2019) El rapero ganador del Pulitzer, debuta en los premios de la Academia con su nominación en la categoría Mejor canción original por “All of the Stars” de la película Black Panther.

Lamar es el tercer artista de hip hop mejor pagado en el mundo, de acuerdo a Forbes, gracias a su gira The Damn Tour, su acto en TDE: The Championship Tour y sus tratos comerciales con marcas como Nike y American Express.

Te recomendamos: Los artistas mejor pagados de 2018

Lady Gaga, músico y actriz

#49 en la lista Celebrity 100 del 2018

Valor: 50mdd (16 de agosto 2019)

Valor: 50mdd (16 de agosto 2019) Gaga, nominada a dos premios de la Academia – por la canción “Shallow” de “A Star is Born” y su actuación protagónica en la misma- destaca como la #49 entre las 100 celebridades más ricas del mundo, de acuerdo a Forbes.

Es la segunda ocasión en la que la cantante pop es nominada en la categoría de Mejor canción original; en 2016 compitió por el galardón con “Till It Happens to You” del documental sobre acoso “The Hunting Ground”.

La película, con siete nominaciones en total, obtuvo 420 mdd en taquillas. “Shallow” es la canción de Gaga que más ha durado en el #1 del Digital Song Sales de Billboard.

Laurene Powell Jobs y familia, empresaria

#58 de la lista de Los Multimillonarios de Forbes 2018

Valor: 18,800 mdd (20 de febrero 2019)

Valor: 18,800 mdd (20 de febrero 2019) Powell, viuda de Steve Jobs posee 20,000 mdd en acciones de Apple y Disney, de acuerdo a Forbes.

Este año, el estudio del que Powell es accionista compite con dos películas: “The Incredibles 2” y “Black Panther”. Esta última, con siete nominaciones, se podría convertir en la primer película de superhéroes en ganar el mayor galardón de la Academia.

Además de ser una gran apuesta entre los premios de la crítica, estos dos largometrajes fueron la mejor inversión para el gigante de 152,100 mdd en este año; junto con “Avengers: Infinity War” reunieron 1,980 mdd en Estados Unidos y 2,640 mdd en el resto del mundo, de acuerdo a Forbes.

Jennifer Lopez, músico y actriz

#53 en la lista Celebrity 100 del 2018

Valor: 47 mdd (16 de agosto 2019)

J.Lo podrá no figurar entre las nominaciones, pero sí entre las estrellas más ricas que intervendrán en esta edición.

López, quien presentará uno de los premios tiene una fortuna de 47 mdd, de acuerdo a Forbes; esto principalmente por su show residente en Las Vegas y tratos multimillonarios de patrocinios.

Otros personajes nominados que alguna vez estuvieron en nuestra lista de celebridades mejor pagadas son: Bradley Copper (#50,2015), Melissa McCarthy (#86,2016), Amy Adams (#81, 2014) y Emma Stone (#1, 2017).

Lee también: