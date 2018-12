Los países más peligrosos para ser periodista en 2018

La revista Time eligió a tres periodistas y a un medio de comunicación como ‘Personaje del Año’ 2018, y justificó la elección en el coraje que los profesionales reconocidos mostraron en su práctica periodística y en el momento histórico que está viviendo el gremio; no obstante, es una profesión que también ha sido víctima de asesinatos y violencia.

“Hoy la democracia alrededor del mundo enfronta su mayor crisis en décadas”, afirma.

