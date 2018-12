Tres periodistas y un medio, los personajes del año 2018 de Time

La revista Time eligió el martes a periodistas, incluyendo a un redactor saudí asesinado y a dos reporteros de Reuters encarcelados por el Gobierno de Myanmar, como “Personaje del Año” en un artículo de portada titulado “Los Guardianes y la Guerra sobre la Verdad”.

“Es el primer año que TIME nombra a alguien que ya no vive como Persona del Año. Pero también es extraordinario que la influencia de una persona haya crecido tanto después de la muerte”, afirma la revista en un artículo explicando la elección.

Lo que llevó a la publicación a elegir a colegas de la profesión como los más influyentes de 2018 fue el contexto: “Hoy, la democracia alrededor del mundo enfronta la mayor crisis en décadas”, explica.

Por los riesgos asumidos para descubrir la verdad, “por la imperfecta pero esencial búsqueda de los hechos que son centrales en el discurso civil, por hablar alto y en público”, los Guardianes del año para el TIME son:

Maria Ressa, fundadora y editora de un sitio web de noticias filipone, Rapple, conocido por su cobertura crítica del presidente Rodrigo Duterte.

Los millennials Wa Lone, de 32 años, y Kyaw Soe Oo, de 28, reporteros de Reuters a los que el Gobierno de Myanmar condenó el 3 de septiembre en virtud de una Ley de Secretos Oficiales de tiempos coloniales, en un caso considerado como una prueba a las credenciales democráticas en Myanmar.

Wa Lone and Kyaw Soe Oo, two @Reuters journalists, have been imprisoned in Myanmar since Dec. 12, 2017. Follow the case: https://t.co/DiD3SXWYs1 pic.twitter.com/5Y87p82ue4 — Reuters Top News (@Reuters) December 11, 2018

El periodista saudí Jamal Khashoggi -un crítico del príncipe heredero al trono de Arabia Saudita, Mohammed bin Salman- que fue asesinado hace dos meses en el consulado saudí en Estambul cuando fue a retirar documentos para su próxima boda.

The Guardians—Jamal Khashoggi, the Capital Gazette, Maria Ressa, Wa Lone and Kyaw Soe Oo—are TIME's Person of the Year 2018 #TIMEPOY https://t.co/HvoEaW5oUi pic.twitter.com/9Mr0wBTmvj — TIME (@TIME) December 11, 2018

El periódico Capital Gazette de Annapolis, Maryland, que fue objeto de un tiroteo en el que murieron cinco empleados en junio de este año. “La masacre que perpetró hizo que Estados Unidos sea el cuarto país del mundo con más periodistas muertos”, afirma la revista TIME.

Our staff is among those honored as @TIME's Person of the Year. https://t.co/tRWBmgqe3r pic.twitter.com/GmQjmDSIRh — Capital Gazette (@capgaznews) December 11, 2018

Con información de Reuters.

