Quién reconoce y quién no a Juan Guaidó como nuevo presidente de Venezuela

Varios países oficializaron su posición ante la pugna por el poder legítimo del gobierno en Venezuela. Mientras unos reconocieron al presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó, como el representante legítimo del Ejecutivo, otros se declararon fieles a Maduro.

Ante una multitud de ciudadanos concentrados en Caracas este miércoles, Guaidó juró la Constitución y se proclamó legítimo presidente interino de la república.

El actual presidente del parlamento quiere ahora encabezar un gobierno de transición para echar al gobierno chavista de Nicolás Maduro de Miraflores.

1. Los que reconocen a Juan Guaidó:

Estados Unidos

Donald Trump reconoció a Guaidó como el único presidente legítimamente elegido por el pueblo venezolano el cual, dice, se alzó contra Maduro y su régimen para pedir libertad y Estado de Derecho.

En un comunicado, el presidente de EU animó a los países del hemisferio occidental a que sigan su camino y se comprometió a trabajar con la oposición venezolana para restaurar la democracia en el país.

The citizens of Venezuela have suffered for too long at the hands of the illegitimate Maduro regime. Today, I have officially recognized the President of the Venezuelan National Assembly, Juan Guaido, as the Interim President of Venezuela. https://t.co/WItWPiG9jK — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 23, 2019

Canadá, Colombia, Perú, Brasil, Ecuador, Costa Rica y Paraguay desde Davos

El presidente de Colombia, Ivan Duque, publicó un video desde Davos en el que aparece junto con su homólogo de Brasil, Jair Bolsonar, la canciller de Asuntos Exteriores de Canadá, Christya Freeland, y la vicepresidenta de Perú, Mercedes Aráoz, en el que juntamente manifiestan su apoyo al autoproclamado presidente de Venezuela, Juan Guaidó.

Junto con el Presidente de Brasil @jairbolsonaro; la vicepresidenta de Perú, Mercedes Aráoz, y la Canciller de Canadá, Chrystia Freeland, reconocemos a @jguaido como Presidente encargado de Venezuela y acompañamos este proceso de transición hacia la democracia en el país hermano. pic.twitter.com/zH1qz0E6B8 — Iván Duque (@IvanDuque) January 23, 2019

El presidente de Ecuador también publicó un video desde Suiza para manifestar su apoyo a la transición política de Venezuela.

Y el presidente de la república de Paraguay tuiteó su apoyo al proceso de transición en Venezuela, también desde Davos.

Paraguay expresa su apoyo al presidente encargado de Venezuela @jguaido Cuenten con nosotros para abrazar de nuevo la libertad y la democracia. — Marito Abdo (@MaritoAbdo) January 23, 2019

Grupo Lima

La agrupación de países firmantes de la Declaración de Lima, conocido como el Grupo Lima, emitió un comunicado en nombre de once de sus integrantes que apoyan al autollamado nuevo gobierno legítimo de Venezuela.

Además de los que ya se pronunciaron desde Davos, el comunicado lo firman Argentina, Chile, Guatemala, Panamá y Honduras.

Guyana y Santa Lucía son los únicos del Grupo Lima no se han posicionado oficialmente ante la crisis de Venezuela. México ha pedido diálogo entre las partes.

Declaración del Grupo de Lima sobre Venezuela pic.twitter.com/YbHnRhswDP — María Andrea Matamoros Castillo (@mariandreamc) January 23, 2019

A lo largo de la jornada, cada uno de los firmantes del comunicado ya se habían pronunciado por separado ante los hechos ocurridos en el Estado caribeño.

Guatemala expresa su respaldo a Juan Guaidó, quien hoy asumió como Presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Esperamos que a partir de hoy, Venezuela pueda retomar el camino a la democracia, por lo que continuaremos apoyando las iniciativas enfocadas hacia ese fin. pic.twitter.com/45KtrW7bdF — MINEX Guatemala 🇬🇹 (@MinexGt) January 23, 2019

El presidente Mauricio Macri afirmó desde su cuenta de Twitter que Argentina apoyaría “los esfuerzos de reconstrucción de la democracia venezolana y el restablecimiento de las condiciones de vida para sus ciudadanos”.

Quiero expresar mi apoyo a la decisión del Presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó, reconociéndolo como Presidente Encargado de ese país — Mauricio Macri (@mauriciomacri) January 23, 2019

Y el presidente de la república de Chile también usó sus redes sociales para pronunciarse al respecto.

Chile reconoce a @jguaido como Pdte encargado de Venezuela, y manifestamos total apoyo en su misión de recuperar la democracia, Estado de Derecho y DD.HH. Maduro es parte del problema y no de la solución, y la única salida pacífica a la crisis de Venezuela son elecciones libres. — Sebastian Piñera (@sebastianpinera) January 23, 2019

Kosovo

El secretario de Asuntos Exteriores reconoció a Juan Guaidó: “Os deseamos lo mejor en vuestro camino para restaurar la democracia y estamos a vuestro lado hasta que la #Libertad sea restaurada”.

#Kosovo officially recognizes Juan Guaidó as the Interim President of Venezuela. On behalf of the people & gov of #Kosovo to @JGuaido & the people of Venezuela: we wish you all the best in your path to restore democracy and we stand with you until #Libertad is restored. — Behgjet Pacolli 🇽🇰 (@pacollibehgjet) January 23, 2019

Georgia

El ministro de Asuntos Exteriores del país del norte de Europa también posicionó a su país al lado del pueblo de Venezuela y de su autoproclamado nuevo presidente.

Following the statement on non-recognition of the results of the Presidential elections held in #Venezuela, Georgia recognizes @jguaido as an Interim President, welcomes statements of our partners&supports citizens of VEN in their fight 4 freedom&democracy https://t.co/flDWfICi3K — David Zalkaliani (@DZalkaliani) January 23, 2019

Dinamarca

De la mano de su ministro de Asuntos Extranjeros, el país nórdico afirmó que “siempre apoyará a las instituciones elegidas democrática y legítimamente, en particular, la asamblea parlamentaria y a Juan Guaidó”.

New hope in #Venezuela. #Denmark will always support legitimate elected democratic institutions- not least the parliamentary assembly including @jguaido Juan Guaido. Working for a strong #EU statement — Anders Samuelsen (@anderssamuelsen) January 23, 2019

OEA

El secretario general de la Organización de Estados Americanos manifestó el apoyo de la institución a Juan Guaidó.

Nuestras felicitaciones a @jguaido como Presidente encargado de #Venezuela. Tiene todo nuestro reconocimiento para impulsar el retorno del país a la democracia #23Ene #OEAconVzla pic.twitter.com/AWdjVHJtZj — Luis Almagro (@Almagro_OEA2015) January 23, 2019

Banco Iberoamericano de Desarrollo

El líder de la institución hizo pública su disposición de cooperar con el nuevo gobierno venezolano.

El BID manifiesta su voluntad de trabajar con el Presidente Interino de Venezuela, Juan Guaidó @jguaido, para asegurar la continuidad de nuestro apoyo al desarrollo del pueblo venezolano. — Luis Alberto Moreno (@MorenoBID) January 23, 2019

2. Los que reconocen a Maduro

Bolívia

Por su parte, Bolivia ha hecho público su apoyo al gobierno de Maduro:

Nuestra solidaridad con el pueblo venezolano y el hermano @NicolasMaduro, en estas horas decisivas en que las garras del imperialismo buscan nuevamente herir de muerte la democracia y autodeterminación de los pueblos de #Sudamérica. Nunca más vamos a ser patio trasero de #EEUU. — Evo Morales Ayma (@evoespueblo) January 23, 2019

Turquía

En un discurso de respuesta a la autoproclamación de Juan Guaidó como presidente legítimo de Venezuela, Maduro afirmó haber recibido una llamada del presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, para manifestarle su apoyo.

Rusia

Un senador del Consejo de la Federación Rusa, Andréi Klímov, afirmó que su país reconoció a Nicolás Maduro como presidente y que no modificarán su posición, en declaraciones a la agencia de noticias rusa RIA Novosti.

Cuba

El canciller de Cuba, Bruno Rodríguez:

Firme apoyo y solidaridad de #Cuba con el Presidente constitucional @NicolasMaduro ante intento golpista. La voluntad soberana del pueblo de Venezuela prevalecerá frente a la intervención imperialista. La historia juzgará a quienes alientan y reconocen la usurpación golpista. — Bruno Rodríguez P (@BrunoRguezP) January 23, 2019

México y Uruguay

Los dos países latinoamericanos publicaron un comunicado conjunto en el que pedían a los líderes políticos y venezolanos que rebajaran tensiones, si bien no reconocían a Juan Guaidó como nuevo presidente.

“México y Uruguay urgen a todos los actores a encontrar una solución pacífica y democrática frente al complejo panorama que enfrenta Venezuela. Para alcanzar dicho fin, ambos países proponen un nuevo proceso de negociación incluyente y creíble, con pleno respeto al Estado de Derecho y los derechos humanos”, afirman en el comunicado.

México publicó un comunicado individualmente en el que reafirma sus principios constitucionales de no intervención y autodeterminación de los pueblos.

#Comunicado. México se apega a sus principios constitucionales y respalda llamado de la Organización de las Naciones Unidas, @ONU_es. @GobiernoMX📄 https://t.co/7tJNHQUp28 pic.twitter.com/2JbtAL8ZCB — SRE México (@SRE_mx) January 24, 2019

3. Los que no se posicionan a favor de ningún dirigente

Unión Europea

El club de países europeos evitó pronunciarse a favor del autoproclamado presidente interino legítimo, Juan Guaidó, y, en cambio, pidió el inicio de un proceso político que lleve a unas elecciones libres y fiables en el país.

Declaración de @FedericaMog, Unión Europea, sobre #Venezuela “Los derechos civiles, la libertad y la seguridad de todos los miembros de la Asamblea Nacional, incluyendo su presidente @jguaido, deben ser observados y respetados.”https://t.co/aLMvF0IMGp — EU Council Press (@EUCouncilPress) January 23, 2019

