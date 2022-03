Patrones respaldan duplicar el período vacacional de los trabajadores: Coparmex

José Medina Mora Icaza, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), afirmó que está a favor de duplicar el período vacacional de los trabajadores en las grandes firmas y manera gradual las micro, pequeñas y medianas empresas

“En atención a las Micro y Pequeñas empresas, que este aumento en los días de vacaciones se haga con gradualidad, es decir que pase primero a nueve días, luego a 12 días y luego siga aumentando en dos días por año”, dijo empresario durante del parlamento abierto Vacaciones Dignas.

La propuesta planteada por el representante empresarial en el Senado establece que se tomen los días continuos —al menos seis días continuos— para que se dé efectivamente el descanso de los trabajadores.

También contempla el nuevo ciclo de vacaciones en las empresas debe entrar en vigencia el primero de enero de 2023, por facilidad de aplicación: “Ya vimos cómo la ley en materia de subcontratación, el que inicie a mitad de un periodo, genera mucha confusión en la implementación de la misma”.

“Las empresas no son una razón social, no son los edificios, no son las cuatro paredes de una oficina; las empresas somos las personas y desde este punto de vista Coparmex propone un enfoque centrado en el colaborador, de tal manera que logremos que para que crezca la empresa, entender que requiere crecer el colaborador”, declaró el líder del sindicato patronal.

El crecimiento de las personas traerá una mayor productividad, cuyo elemento más importante es el descanso, por ello es importante que se cuenten con pausas apropiadas durante la jornada laboral, con horarios de entrada y salida puntuales, el debido descanso de fin de semana y las vacaciones que permitan la interacción familiar, la recreación y diversas actividades personales.

“En México las empresas, sobre todo las medianas y grandes, han reconocido la necesidad de mayor número de días de vacaciones y sin que esté en la ley, ya se están otorgando empezando con al menos dos semanas de vacaciones, de tal manera que los colaboradores puedan tener ese descanso”, mencionó José Medina Mora.

El presidente de Coparmex destacó la importancia de que esta práctica que ya se lleva a cabo, además de la implementación de mecanismos para que los colaboradores no tengan que utilizar días de vacaciones para realizar trámites, se generalice a las pequeñas y medianas empresas considerando las responsabilidades de estas en temas como la Ley de Pensiones —donde se incrementó la aportación patronal— y el aumento al salario mínimo que aseguró, se seguirá impulsando en los siguientes años.

Ricardo Barbosa Ascencio, presidente de la Comisión Laboral de Coparmex, dijo que esta iniciativa es el primer escalón para atender temas mucho más relevantes que están pendientes en el mundo del trabajo y pidió al gobierno, sindicatos y al sector patronal a migrar de una perspectiva de “trabajo digno” a una de “vida digna para los trabajadores”.

Aseguró que como país debemos trabajar en áreas estratégicas como son: incrementar la formalidad (56 por ciento del PIB lo representa la informalidad), elevar la productividad, capacitación constante para los colaboradores, mejorar la educación para los hijos de los trabajadores, eliminar todo tipo de discriminación en los centros de trabajo e inclusión.

Este parlamento se realizó en el Senado, donde el presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, Napoleón Gómez Urrutia, señaló que México es el único país en América Latina que da menos de 10 días de vacaciones pagadas al año, cuando en otros países, como Paraguay otorga 12 días; Costa Rica, 14; Chile, 15; Uruguay, 20, y Brasil hasta 30 días.

