Los riesgos de inflación para México vienen de afuera

En teoría económica, bajar las tasas de interés ayuda a crear mejores condiciones para que el crédito fluya y aumente el crecimiento económico. Por otro lado, la inflación ha dado señales de ir a la baja, lo que propiciaría condiciones para esperar un relajamiento cuantitativo.

Sin embargo, el gobernador del Banco de México (Banxico), Alejandro Díaz de León, considera que no se puede predecir un ciclo de tasas a la baja.

“Tratamos de no anticipar decisiones futuras, y de evaluar la información disponible en cada decisión. No hemos anticipado una secuencia de decisiones de política monetaria. Hay choques y factores de riesgo que pueden operar para presionar la inflación al alza o a la baja. La información más reciente ha mostrado un comportamiento favorable y una reducción en la inflación”, dijo, entrevistado en el marco del Foro Forbes 2019.

Díaz de León explica que el componente no subyacente de la inflación (productos y servicios cuyos precios no responden directamente a condiciones de mercado, como los energéticos y las tarifas del gobierno) es el que se prevé que se mantenga estable o, incluso, se mueva a la baja, mientras que los riesgos se concentran en la inflación no subyacente (alimentos y productos cuyos precios son más volátiles).

Entre los principales riesgos para la inflación está el hecho de que el componente subyacente de la inflación está influido por factores externos y por el tipo de cambio.

“En los últimos años, hemos tenido un entorno externo e interno complejo, incierto, volátil, con noticias que no eran fáciles de anticipar o prever”, explica Alejandro Díaz de León.