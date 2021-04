Lupita Jones, el perfil que posicionó Gustavo de Hoyos

Por su imagen “positiva” ante los bajacalifornianos y su historia, Lupita Jones, Miss Universo 1991, cumplió con el perfil de una de las organizaciones civiles más contestarias a la administración de Andrés Manuel López Obrador: Sí por México.

Lupita Jones es candidata de la alianza Va por México -formada por el PRI, PAN, PRD- para la gubernatura de Baja California, y Gustavo de Hoyos, quien fungió cuatro años como presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), fue uno de sus mayores impulsores.

Fue él quien se encargó de convencer a los líderes de las fuerzas políticas de que el perfil de la “Miss TLC” era el ideal para disputarle el cargo a Morena.

Durante algún tiempo el nombre del empresario rondó en las cúpulas políticas del estado para competir por la gubernatura de Baja California.

No obstante, De Hoyos fue tajante en rechazar que en el pasado y en el presente ronde por su mente ocupar en cargo público.

El también abogado aseguró que su vocación es el activismo ciudadano y es ahí donde seguirá trabajando.

“Yo he sido consistente, lo he dicho desde hace tiempo, que no iba a ser candidato a gobernador y no lo fui. Dije que no iba a ser candidato al Congreso de la Unión y no lo fui. No he sido candidato a ninguna posición de elección popular, no me interesa, esa es hoy mi decisión”, afirmó De Hoyos en entrevista con Forbes México.

A decir del empresario, quien es una de las figuras más visibles, junto a Claudio X. González, de la organización Sí por México, Lupita Jones es la candidata ideal ciudadana que los partidos políticos deben mirar para ocupar puestos de elección popular.

Pese a que ha habido reclamos de la militancia del PRI, PAN y PRD por excluirlos del proceso electivo, De Hoyos defendió la postulación de Jones al considerar que su trayectoria, sin tacha en la política, puede ser una punta de lanza para encaminar al estado hacia un cambio.

“A mi me sorprende que cuando se postula a una candidata que no viene de la militancia, se señale que es una imposición, la realidad es que es una persona, es la mujer que tiene el más alto reconocimiento de nombre en todo el estado”, consideró.

Como parte de la alianza que estableció Sí por México con el PRI, PAN y PRD, fue la construcción de perfiles ciudadanos que pudieran servir a los partidos en coalición y postularlos para diversos cargos de elección popular.

Desde antes de su elección, la postulación de Lupita Jones ha sido criticada por militantes y figuras políticas locales por su aparente falta de oficio y responsabilidades que dicho cargo le acarrearían.

Uno de estos casos es el de la exdiputada panista Eloisa Talavera quien ha criticado a la dirigencia del PAN por no voltear a ver a las mujeres que, en su apreciación, están dispuestas a encabezar la agenda política del albiazul en la entidad.

“Para nosotros es una absoluta falta de respeto a nuestra militancia, a nuestro compromiso con el partido. Nosotros podemos encabezar un proyecto que sea leal a la militancia y leal a la alianza, con mujeres capaces, preparadas profesional y políticamente para desempeñar un cargo de esa naturaleza”, comentó la panista con medios locales.

Para Talavera, la candidatura de Jones es un acto que desplaza a los panistas de Baja California y donde se pretende imponer a candidatos externos con la venia de “diversas organizaciones”.

Incluso, el gobernador Jaime Bonilla ha arremetido contra su candidatura al señalar que no se trata de un concurso de belleza.

“Lupita Jones no tiene la culpa. Ella es una mujer obviamente muy bella, quieren explotar su belleza en un partido de derecha corrupto, que quiere echar mano de una persona, que tiene muy buena imagen, pero para ganar una contienda no nada más es ser bella”, aseveró el gobernador en una entrevista.

De acuerdo con De Hoyos, la candidatura de Lupita Jones salió por recomendación del movimiento ciudadano y finalmente aceptada por los partidos quienes ponderaron sus logros y el nivel de aceptación entre los bajacalifornianos.

“Sí por México estuvo trabajando y sigue trabajando con la colación; fuimos catalizador de eso y dentro de las muchas cosas que hemos hablado con los partidos es ayudarles a encontrar perfiles ciudadanos. El caso de Lupita es uno de ellos pero no es el único, hay más casos donde hemos impulsado que ciudadanos participen”, comentó el empresario.

El exlíder de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) consideró que la postulación de Jones ha sido un acierto, ya que la intención de voto ha ido en aumento desde su registro.

De acuerdo con la encuesta más reciente sobre intención del voto en Baja California difundida por El Financiero, Marina del Pilar Ávila, de la alianza Morena, PT y Partido Verde, tiene 46% de las preferencias, seguida de Lupita Jones, de la coalición Va por Baja California, quien cuenta con 33%.

Sobre si la postulación de Lupita Jones forma parte de un experimento por parte del movimiento Sí por México rumbo a las elecciones federales de 2024, De Hoyos indicó que el futuro de la organización se redefinirá una vez que se obtengan los resultados de los comicios de junio próximo.

“Una vez que pase la elección, visualizando los resultados que se tengan vamos a redefinir cuál es el futuro de este movimiento”, sostuvo.

