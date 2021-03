Lupita Jones: ‘los partidos me dieron autonomía en mis decisiones’

La alianza Va por México- conformado por el PRI, PAN, PRD- tiene como precandidata para el gobierno de Baja California a la ex Miss Universo Lupita Jones, quien sabe que para encabezar esta unión política debe hacer a un lado los temas polémicos que han confrontado a perredistas y panistas, como la interrupción legal del embarazo (ILE) o el matrimonio entre personas del mismo sexo.

“Yo represento una alianza donde los partidos encontraron la fortaleza de unirse en sus coincidencias, las diferencias de cada partido, como me lo han dicho y me parece correcto que mantengan su identidad y las banderas con las que cada uno ha luchado, se mantienen fuera de la alianza”, dijo en entrevista con Forbes México.

El estado ha sido icónico para el PAN, pues fue la primera entidad que ganó el blanquiazul con Ernesto Ruffo Apel en 1989; además, durante 30 años el blanquiazul gobernó; pero ahora este partido eligió a un candidato ciudadano, a la ex Miss Universo, quien tiene experiencia como empresaria, pero no en temas políticos. Sin embargo, ella considera que eso es una ventaja

“Eso puede ser una ventaja, porque la gente me conoce, porque la gente sabe que soy una mujer de una sola pieza, de una sola cara, y eso la gente lo ha podido ver a lo largo de 30 años y sabe que no traigo ningún compromiso de cumplir con un partido o con intereses personales o particulares de alguien en especial”, mencionó.

—Desde su experiencia ¿cómo le ayudará para principales temas, como migración, infraestructura economía?

—Más allá de la experiencia, soy licenciada en administración de empresas, tengo un posgrado en administración industrial y me he desarrollado como empresaria en los últimos 30 años. Me he desempeñado en diferentes áreas como voluntaria en fundaciones, como escritora, en negocios en México y Estados Unidos. Toda la experiencia que va uno adquiriendo en la vida te va a dar la posibilidad de ponerlo en servicio de los demás y eso es lo que pretendo hacer.

—¿Cuál cree que sea la principal necesidad en la entidad?

—Hay muchas y todas son prioritarias. Lo que he percibido es una sensación de abandono. Hay un abandono absoluto hacia las necesidades de la ciudadanía, empezando con temas de seguridad, servicios públicos; son las prioridades básicas de la ciudadanía. Hay muchas áreas oportunidad para detonar a Baja California como un gran estado, con un gran potencial de crecimiento.

—¿Cuál es el impacto de su candidatura en el país?

—Como candidata ciudadana, tengo un gran compromiso y responsabilidad de que a través de un trabajo bien hecho, de resultados hacia el bien de las personas se podrán seguir abriendo espacios para más ciudadanos que tengan la voluntad.

—Usted hablaba de que le faltaba al país unidad, que hemos estado en polarización, ¿a qué se refiere?

—A esta división tan marcada que se hace a nivel nacional entre los buenos y los malos, y los ricos y los pobres. Creo que esa polarización en lugar de construir, destruye, porque debemos trabajar en equipo, juntos, con un mismo objetivo que debe ser sacar adelante los problemas de la sociedad.

—¿Se siente en desventaja contra los otros contendientes ya que no tiene experiencia política o en administración pública?

—Por supuesto que no, eso puede ser una ventaja, porque la gente me conoce, porque la gente sabe que soy una mujer de una sola pieza, de una sola cara, y eso la gente lo ha podido ver a lo largo de 30 años, y sabe que no traigo ningún compromiso de cumplir con un partido o con intereses personales o particulares de alguien en especial.

—¿Cómo califica la gestión del actual gobernador de Baja California?

—Gracias a la retroalimentación que he recibido, a través de las reuniones con las personas, hay un gran abandono de nuestro estado y de la atención de las necesidades básicas de la ciudadanía. El estado está abandonado en todo: en seguridad, economía, en oportunidades de crecimiento, temas migratorios.

—Como candidata ciudadana, ¿usted tiene cumplir con peticiones de los partidos que la abanderan?

—No, eso es lo que me impulsó a poder tomar esta decisión de aceptar la invitación, porque los partidos políticos se han mostrado respetuosos ante una candidatura ciudadana. Eso fue algo que yo en los primeros acercamientos que tuve con ellos, puse sobre la mesa. Les dije que si yo aceptaba la invitación, iba a necesitar libertad, autonomía, independencia para tomar mis decisiones en cuanto al equipo de trabajo que me pueda acompañar, a los temas de campaña que necesito proyectar, y ellos han manejado un absoluto respeto ante este posicionamiento de mi parte. Así que tengo libertad para actuar.

—El PAN y el PRD han respaldado distintos temas. Por ejemplo, el PRD ha impulsado la interrupción legal del embarazo, y el PAN, no. ¿Usted qué temas apoya?

—Yo represento una alianza, donde los partidos encontraron la fortaleza de unirse en sus coincidencias, las diferencias de cada partido, como me lo han dicho y me parece correcto que mantengan su identidad y las banderas con las que cada uno ha luchado, se mantienen fuera de la alianza.

Me he manifestado públicamente con respecto a la sociedad de convivencia, siempre basada en el respeto de los derechos humanos. Todos tenemos derechos de elegir con quien queremos compartir nuestras vidas.

—¿Está de acuerdo con que las diferencias de los dos partidos queden fuera de la alianza?

—Más que queden fuera, ellos lo han dicho claramente que en la alianza se están poniendo las coincidencias. Creo que es importante que cada partido mantenga su identidad y mantenerse unidos en lo que coinciden porque no pueden perder su personalidad y banderas.

