Marco Verde, el mazatleco de plata que cambió el bate por los guantes de box

Marco Verde logró la plata en boxeo en la categoría de los 71 kilogramos en los Juegos Olímpicos de París 2024.

Con tan solo 22 años, el nacido en Mazatlán, Sinaloa, llevó la bandera mexicana al podio, aunque no siempre se dedicó al box.

En una entrevista para TV UNAM, el púgil mexicano declaró que no le gustaba el boxeo y lloraba porque no le gustaba subir al cuadrilátero.

“A la edad de 6 años fue cuando inicié, me acuerdo que no quería, lloraba porque mi padre me llevó al box”

Marco Verde para TV UNAM