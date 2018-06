Mariguana será legal en Canadá a partir del 17 de octubre

El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, anunció hoy que la ley de consumo recreativo de la mariguana entrará en vigor el próximo 17 de octubre, lo que permitirá su consumo en público, portar hasta 30 gramos y cultivar hasta cuatro plantas en casa.

La histórica legislación aprobada en el Parlamento Federal, que puso fin a casi 100 años de prohibición del consumo de cannabis, busca alejar a los jóvenes del consumo con campañas de prevención, y al mismo tiempo captar las ganancias de este comercio hasta ahora ilegal, y fiscalizar su comercialización.

“Vamos a tratar este consumo como lo hacemos con el alcohol o el tabaco. La gente podrá cultivar su planta, así como prepara su propio vino”, dijo Trudeau, quien enfatizó que lo más importante será hacer cumplir la regulación respectiva.

El primer ministro recalcó que la legalización de la mariguana está en proceso y que hay aspectos por definir, como la mejor manera de hacer llegar el producto al consumidor. Añadió que la fecha del 17 de octubre dará a las provincias más tiempo para preparar su regulación respectiva, que podría modificar la edad mínima de 18 años estipulada para el consumir.

“Ha sido demasiado fácil para nuestros hijos conseguir mariguana y para los criminales cosechar los beneficios. Hoy cambiamos eso. El Senado acaba de aprobar nuestro plan para legalizar y regular la mariguana”, agregó el mandatario canadiense en su cuenta de Twitter.

It’s been too easy for our kids to get marijuana – and for criminals to reap the profits. Today, we change that. Our plan to legalize & regulate marijuana just passed the Senate. #PromiseKept

— Justin Trudeau (@JustinTrudeau) June 20, 2018