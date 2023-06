Mario Delgado invita a Fernández Noroña al Consejo Nacional de Morena

Después de que Gerardo Fernández Noroña reclamó exclusión del presidente Andrés Manuel López Obrador, el dirigente de Morena, Mario Delgado, invitó al diputado a asistir al Consejo Nacional del partido donde se definirá el proceso para seleccionar al candidato presidencial.

“Cafecito con el compañero @fernandeznorona para invitarlo a nuestro Consejo Nacional este domingo donde estableceremos la ruta para el 2024. Nuestro reconocimiento y cariño a Noroña por su contribución al movimiento”, mencionó el morenista en su cuenta de Twitter.

Cafecito con el compañero @fernandeznorona para invitarlo a nuestro Consejo Nacional este domingo donde estableceremos la ruta para el 2024. Nuestro reconocimiento y cariño a Noroña por su contribución al movimiento. pic.twitter.com/moB430GVSz — Mario Delgado (@mario_delgado) June 7, 2023

Este domingo, el Consejo Nacional de Morena llevará a cabo una sesión extraordinaria para analizar y definir el proceso de selección del coordinador o coordinadora nacional de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación, es decir, a su candidato presidencial de 2024.

Lee también: AMLO prevé que ‘corcholatas’ renuncien a sus cargos en ‘estos días’ para aspirar a la candidatura presidencial

Ayer, Fernández Noroña reclamó que el presidente López Obrador no lo haya invitado a la reunión que sostuvo el lunes por la noche con las “corcholatas” de Morena y aseveró que el mandatario federal estaba asumiendo una “posición sectaria” y daba un trato “injusto, incorrecto, inadecuado entre compañeros de movimiento”.

“El compañero presidente, al que respeto y admiro, al erigirse en garante de la unidad de este proceso y de la transparencia del método para decidir la candidatura, no debe excluir a nadie. La candidatura es de Morena, PT y PVEM; es una candidatura del pueblo, del movimiento, y tiene derecho a reunirse con quien crea conveniente, pero nuevamente la exclusión con miras a ir construyendo el proceso de elección de la candidatura me parece injustificada, incorrecta y no es un trato de compañeros”, declaró Fernández Noroña ayer martes.

Las noticias en imágenes; síguenos en nuestro Instagram