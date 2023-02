Mario Delgado pide a morenistas no ‘golpearse’ entre ellos rumbo a las elecciones de 2024

El presidente de Morena, Mario Delgado, pidió a los militantes de su partido no “golpearse” entre ellos y trabajar por la unidad del partido y por el “legado” de Andrés Manuel López Obrador, pues dijo que destruir al de a lado no hará que gane su favorito en las elecciones de 2024.

“¿Podemos tener preferencias? Sí. Esto es política, cada quien puede tener su coranzocito, pero defendamos la unidad. Nuestro perfil favorito no va a ganar destruyendo al de a lado. Fortalezcamos todos al movimiento y dejemos la decisión en el pueblo”, dijo.

Nuestro país está viviendo momentos definitivos gracias al gran trabajo de nuestro Presidente. El gran desafío para 2024 será lograr la trascendencia de la #4T, por lo que es necesario fortalecer la unidad al interior del Movimiento.#BoletínDePrensa🛑👇https://t.co/5pnYCvN8il pic.twitter.com/iUITZ38cb3 — Mario Delgado (@mario_delgado) February 17, 2023

Al participar en un encuentro en Puebla entre legisladores, presidentes municipales y el gobernador de la entidad, Delgado comentó que el hecho de que Morena tenga varios perfiles para la contienda presidencial de 2024 los fortalece.

Actualmente, hay cuatro aspirantes a la candidatura: Adán Augusto López, Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard y Ricardo Monreal.

El dirigente del partido dijo que las encuesta serán las que decidirán tanto la candidatura presidencial como las de las gubernaturas que se disputarán el próximo año, entre ellas la de Puebla.

“¿Cómo hago para ganar una encuesta? No destruyendo al de a lado, yendo con la gente, yendo con el pueblo para que cuando se les vaya a preguntar tengan una buena referencia. (…) Para ganar una encuesta no es tomando café con los políticos, no es teniendo mucho dinero ni espectaculares, “, enfatizó.

En el encuentro, Delgado advirtió que sin unidad interna en Morena, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador corre el riesgo de ser un “capítulo aislado” en la historia del país, y señaló que en las elecciones en 2024 estará en juego el legado del tabasqueño.

“El 2024 es un gran desafío, porque vamos a vivir una decisión fundamental: o el gobierno de López Obrador es un capítulo aislado o efectivamente se convierte en un punto de inflexión de la historia nacional. Lo que está en juego es el legado de un hombre extraordinario como es López Obrador. La trascendencia del legado ya no depende de él, depende de todos nosotros. ¿Qué vamos a hacer con el legado de López Obrador? ¿Lo vamos a dilapidar en peleas personales?”, cuestionó.

