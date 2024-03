EU debe aportar recursos para apoyo a migrantes repatriados: Xóchitl Gálvez

La candidata presidencial Xóchitl Gálvez, de la coalición opositora Fuerza y Corazón por México, consideró este miércoles que Estados Unidos debe apoyar a México con recursos para los apoyos que se darán a migrantes repatriados de Colombia, Ecuador y Venezuela.

Además, en conferencia de prensa, advirtió que los Gobiernos mexicano y estadounidense deben llegar a un común acuerdo para poder resolver la crisis migratoria.

“Realmente creo que deberíamos hacer un arreglo con Estados Unidos por el tema de la migración y estos recursos de los repatriados, Estados Unidos tendría que estar aportando una cantidad (de dinero)”, enfatizó Xóchitl Gálvez.

El Gobierno de México firmó este martes un acuerdo con Colombia y Ecuador para, al igual que ya sucede con Venezuela, pagar 110 dólares mensuales a migrantes retornados a esos países bajo un programa de prácticas profesionales.

“Se va a entregar este apoyo. No sé exactamente la cantidad, pero va a ser igual (que Venezuela) y nosotros estamos dispuestos a apoyar, porque nos ayuda a que no tengamos tanto flujo migratorio, lo tenemos que hacer y se va avanzando”, informó el martes el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en su conferencia matutina.

Lee: ‘110 dólares no alcanzan para nada’: migrantes sobre ayuda de México

Xóchitl Gálvez, impulsada por la alianza del PAN, PRI y PRD aseguró no tener nada en contra de la dispersión de esos recursos; sin embargo, consideró que en México aún hay personas en condiciones de pobreza que se pueden atender.

“El presidente puede seguir repartiendo lo que no es suyo, no tengo nada con que se ayude a las personas, pero creo que en México hay mucha gente que vive en condiciones de extrema pobreza a la que no se le está apoyando por este Gobierno”, dijo Xóchitl Gálvez.

‘Apoyos son parte de una carga de conciencia de AMLO’

La candidata presidencial, quien se ubica como la segunda favorita en las encuestas previas a la elección del 2 de junio próximo, también consideró que estos apoyos económicos son parte de una carga de conciencia de AMLO, tras el fallecimiento de 40 personas en una estación migratoria de Ciudad Juárez hace un año.

“Su cargo de conciencia es tan grande que siente que dándoles dinero resarce el daño, pero realmente la reparación del daño sería teniendo en la cárcel a los responsables de esa tragedia”, comentó Xóchitl Gálvez.

En este sentido, la senadora con licencia criticó que a un año ningún responsable se encuentre en la cárcel por la muerte de estos 40 migrantes e insistió en que una verdadera reparación del daño sería con el encarcelamiento de los responsables y no con dádivas.

Con información de EFE

