Martha Delgado: ‘quiero trabajar para que Ebrard sea presidente’; se descarta para CDMX

En la carrera a las elecciones de 2024 tanto para la jefatura de Gobierno de la CDMX, como para la presidencia del país, los políticos comienza a levantar la mano, pero no todos, como la subsecretaria de Relaciones Exteriores, Martha Delgado. Ella rechazó que esté interesada en ser la candidata de Morena para la capital del país, pues dijo que prefiere trabajar para que Marcelo Ebrard sea presidente.

La subsecretaria es una de las personas más cercanas y de confianza del canciller gracias a una relación que nació en 2006, cuando él era jefe de gobierno y ella secretaria de Medio Ambiente del entonces Distrito Federal. Desde entonces, el político la ha apoyado en su carrera y ella lo reconoce.

“Políticamente él me ha impulsado en toda mi carrera, en todo lo que he querido hacer y ahora lo que quiero hacer es ayudarlo a él, en poder buscar la Presidencia de México”, dijo en entrevista para Forbes México la subsecretaria para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la SRE.

Aunque la funcionaria explicó que en el futuro quiere trabajar para que el canciller llegue a la Presidencia, especificó que por el momento está concentrada en su trabajo en la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), donde ha estado encargada de traer las vacunas al país, además de que es la presidenta de la Asamblea de ONU-Hábitat.

“Tengo mucho más interés en el proyecto de él, es muy política mi respuesta porque es así. En realidad yo quisiera trabajar para que él sea presidente de México en el futuro. Ahorita estamos concentrados en nuestra labor en SRE; son tiempos adelantados, no estamos ahorita, en realidad, física y profesionalmente en eso (las candidaturas)”, dijo la subsecretaria.

Una de las principales actividades que ha realizado Martha Delgado en la SRE es traer las vacunas contra Covid-19 a México, trabajo en el que le costó tomar decisiones en condiciones de alta incertidumbre, pues ante la emergencia sanitaria debía asegurar la adquisición de esta dosis y al mismo tiempo cumplir con las exigencias del sector salud.

—Se ha dicho que el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, la ha impulsado para buscar la Jefatura de Gobierno, ¿usted está interesada?

—No necesariamente. La verdad es que tengo mucho mas interés en el proyecto de él; es muy política mi respuesta, porque es así. Yo quisiera trabajar para que él sea presidente de México en el futuro. Ahorita estamos concentrados en nuestra labor en la SRE; son tiempos adelantados, no estamos ahorita, en realidad, física y profesionalmente en eso, pero políticamente te diría que él me ha impulsado, para eso no (para la candidatura de la CDMX), en toda mi carrera, en todo lo que he querido hacer y ahora lo que quiero hacer es ayudarlo a él, en poder buscar, en su momento, la Presidencia de México.

—¿Debe haber piso parejo para la elección del candidato de Morena?

—Sí, como es la candidatura una de las más fuertes que tendrá el país; su partido Morena es el partido preferido de la sociedad mexicana en este momento. Entonces, la decisión de quien será la o el candidato de ese partido pues va a ser crucial y sí necesitan condiciones equitativas para esa competencia. (…) Necesitan también condiciones parejas de competencia para elegir a su candidato en ese partido y los demás también.

—¿Por el momento usted no se en la Jefatura de Gobierno?

—No me veo.

—¿Cuál es la importancia del ONU-Hábitat?

—La ONU-Hábitat es un organismo multilateral de las Naciones Unidas, que tiene como misión el fortalecimiento de la gestión pública en las ciudades para mejorar la calidad de vida de los habitantes. La agenda urbana es una agenda que hoy abarca 75% de la población mundial y que cada vez tiene mayor relevancia. Las políticas públicas urbanas tienen un impacto altísimo en lo que todos nosotros podemos hacer, disfrutar o padecer en nuestra vida cotidiana. Este organismo está integrado por 193 países.

—¿Qué resultados hubo en la Cumbre Internacional del Hábitat de América Latina y el Caribe (CIHALC) 2022 de hace dos semanas?

—Esto se ven primero precedido por la Asamblea Mundial Urbana que tuvo lugar en Polonia este mes de junio de 2021; se dieron estas reuniones que son cada 5 años y en esta participaron más de 10 mil asistentes.

Tuvimos la oportunidad de conocer no solo las experiencias de cómo salieron de la pandemia las ciudades, cómo están haciendo su movilidad mejor, su transporte público, el manejo de residuos, la gestión del agua, sino también cómo fueron fortalecieron sus sistemas de salud, cómo se dio la educación en línea. Hubieron grandes resultados de este nuevo enfoque adaptado a la innovación, la adaptación y mitigación de estos impactos.

Después se tiene el foro regional de América Latina y El Caribe y se organizaron una serie de eventos antes para poder llegar a la Cumbre. Tuvimos, junto con la Universidad se Guadalajara, la ONU Hábitat, la Secretaría de Relaciones Exteriores y varios gobiernos estatales, una iniciativa que se llama interconectando ciudades inteligentes.

—¿En qué consiste el proyecto de interconectando de ciudades inteligentes?

—Aquí consiste en hacer una serie de foros, donde se convocan a las universidades, expertos, presidentes municipales, autoridades locales a analizar los desafíos urbanos de su ciudad.

Hay ciudades que tiene un estrés hídrico, un problema de movilidad, de transporte, de seguridad de áreas verdes. Dependiendo de la ciudad, se plantea un problema y en estos foros se piensa en cómo resolver ese problema en concreto de una comunidad específica.

—¿En México ya tenemos ciudades inteligentes?

—La verdad es que es difícil decir cuándo se convierte en una ciudad inteligente o no. Yo le voy mucho más a categorizar a una ciudad inteligente si está pensada para sus ciudadanos. Muchos otros le dan una versión más tecnológica, que funcione con inteligencia artificial.

Muchas veces estamos pensando más en la infraestructura que en las personas y eso nos lleva a tener ciudades deshumanizadas, ciudadanos que son muy inhabitables o que su desarrollo no está programado y crece sola hacia quién sabe dónde.

La misión de Martha Delgado: conseguir las vacunas contra Covid

—En el tema de las vacunas, usted estuvo encargada de traer las vacunas a México ¿cuál fue su experiencia en este trabajo?

—Cuando enfrentas una pandemia donde tus insumos empiezan a ser escasos, tu investigación no alcanza para hacer una vacuna rápidamente para tu población y la cantidad de gente que necesita un bien en el mundo es de 100%, pues es cuando tienes que salir a buscar afuera la solución de un problema.

La verdad es que Marcelo Ebrard tomó una decisión, a raíz del mandato que recibe del presidente, de buscar afuera, lo más pronto posible, la vacuna más segura y eficaz para toda la población de México. En ese momento decide que tenemos que hacer esto por la vía diplomática; muchos países decidieron por la vía comercial.

—¿Qué fue lo más complicado al negociar las vacunas?

—Lo más complicado (fue) que el sector salud entendiera que estábamos en una negociación comercial (…), tomar decisiones en condiciones de alta incertidumbre.

Todas las incertidumbres que sí existían, pero las teníamos que asimilar y concretar el contrato y esa concreción no podía esperar a las definiciones estrictas que tenemos en el sector salud, que son muy válidas, pero en un momento de pandemia, necesitas decidir y eso la verdad es muy complicado.

Nosotros negociamos todo eso cuando la vacuna no existía. Te imaginas que te digan ‘pero solamente si es eficaz, pero solamente si es segura, pero si es para estos rangos de edad”. Cada vez más atadas las manos, así no podías hacer. Tenías que hacer ciertas cláusulas.

—¿Faltó algo en la compra de vacunas, de acuerdos, de negociaciones que usted considere que si hubiera tenido eso, hubiera sido más fácil?

—Muchas cosas. Si nosotros hubiéramos tenido una institución que de haber sido mucho más fuerte, de haberse apoyado en el pasado, pero si Birmex (Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México SA de CV) hubiera tenido una mayor capacidad de investigación y distribución, hubiera sido todo más fácil. Ahí es donde nos damos cuenta la importancia, para el futuro, que tiene fortalecer nuestras instituciones.

El sistema de salud es muy fuerte y gracias a ello salimos adelante, también nuestra política exterior, pero toda esta parte de investigación y desarrollo de México, de haber tenido más fortalezas, tuviéramos ya una vacuna mexicana, que todavía no tenemos.

Estamos trabajando en la SRE en eso. Aprendimos de esa experiencia. Nos quedamos en la Secretaría con una estructura de personas y conocimiento que no vamos a desperdiciar. Tengo gente muy experta en estos temas que está trabajando en como hacer un hub regional para la producción de vacunas y medicamentos en el futuro a nivel de América Latina y el Caribe. Con la experiencia de colaboración entre países, podemos hacer muchas cosas en la región para no volver a depender tan fuertemente del exterior.

