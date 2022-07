Redes sociales: Sheinbaum y Ebrard, los tíos; Monreal, el rebelde; la oposición, ausente

La mayoría de los aspirantes presidenciales para 2024, principalmente los de Morena, ya comenzaron a construir su estrategia en redes sociales. Unos se presentan como los “tíos” en este mundo digital, otros prefieren mostrarse como los “rebeldes” del grupo, unos más apenas si publican videos semanales y otros tantos no muestran ninguna actividad y solo cuentan con grupos que los apoyan.

En entrevista con Forbes México, José Manuel Urquijo, consultor y estratega en comunicación política e imagen pública, explicó que en el caso de Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard, ellos se presentan como “esa tía o tío” en redes sociales, que comenten “errores genuinos” al tratar de aprender el funcionamiento de estas. Ello, porque la jefa de Gobierno compartió que no sabía cómo grabar un video en horizontal, mientras el secretario de Relaciones Exteriores escribió mal “WhatsApp”.

5515025360 mi what's up para estar comunicados. Si quieren mandar mensaje los leo. Buena semana!! — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) June 20, 2022

“En muchas ocasiones se presentan como ese tía, ese tío, (la) señora que no sabe como usar la redes sociales, y eso genera empatía y emoción de ver a la persona que esta intentando conectarse. Eso al final de cuentas humaniza al perfil político, no presentarlo como el líder perfecto. (…) Cuando lo vemos en la intimidad de su casa, sí generan una especie de empatía. Esto es parte de lo estratégico, de que se vea natural, que es una persona común y corriente que esta aprendiendo a usar las redes”, dijo el experto.

No te pierdas: INE pide a Morena, ‘corcholatas’ y AMLO evitar realizar eventos que parezcan actos anticipados de campaña

Al hablar del coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, Urquijo comentó que al igual que el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, prefiere una estrategia tradicional, que es visitar diferentes lugares del país para acercarse a la militancia. Sin embargo, a diferencia del secretario federal, el senador tiene más movimientos en redes sociales donde cuenta quién es, de dónde viene, y un ejemplo de ello, dijo, es el rap que grabó hace unos días. Además, de que el legislador muestra “rebeldía” al no estar de acuerdo con el método para seleccionar al candidato presidencial de Morena.

“Ya vimos en sus últimas publicaciones que él está contando de dónde es, de dónde viene; está fijando una posición sobre su historia, está buscando que la gente sepa quién es. Y también en el caso de Monreal muestra una rebeldía, que es parte del personaje que ha creado y su historia política así lo representa; es como el rebelde dentro de los aspirantes de la candidatura de Morena”, dijo el experto.

En cambio, al secretario Adán Augusto López no se le ve en redes sociales, pero tiene grupos de apoyo, como “Yo voy con Adán”, “¡Vamos con Adán!”, “Guerrero con Adán Augusto”, los cuales difunden videos y mensajes de apoyo al titular de Gobernación.

Lee: La gran batalla para la Presidencia en 2024 estará en las redes sociales

En tanto, Alejandra Sierra, López, estratega en marketing político digital, detalló que la estrategia del canciller Ebrard es atraer a los jóvenes de hasta 27 años, ya que durante su viaje a Asia realizó publicaciones relacionadas con la banda de k-pop BTS. Además, la experta recordó que esta población ha estado “perdida”, por lo que el secretario de Estado quiere “recuperarlos”.

“Marcelo Ebrard entra en un sector específico que son los jóvenes y esto se puede determinar en base a sus acciones. ¿Qué hace? Dirigirse a la población que va de 1 a los 27 años. ¿Cómo nos damos cuenta de esta estrategia? Porque se va con grupos como BTS, ARMY, (que es el) fandom de BTS. Ahora que fue a Asia, él aprovechó para hacer sus videos de Instagram, Facebook, se plagaron de cosas con ARMY. Con la finalidad de atraer específicamente a este público que considera que no es de nadie”, explicó la también experta en campañas políticas.

Mientras, en el caso de Claudia Sheinbaum, dijo, busca conservar el “voto duro” que ya tiene, que va de los 30 a los 60 años y es gente de clase media, media baja. “Está tratando de ganarlos con los programa sociales que le da el gobierno federal y con estos actos que son proselitistas. Ella va por otra vía como los Ángeles Azules, Beatles, Maldita Vecindad”. Esto último en referencia a los conciertos que ha ofrecido el gobierno capitalino y por la lista de Spotify que compartió en sus redes sociales.

Erick Contreras, experto en gestión de redes sociales, comentó que desde la oposición no hay ningún aspirante que destaque en redes sociales, y quien a veces aparece es el panista Ricardo Anaya con sus videos semanales que coloca en Twitter, con mensajes siempre contra el gobierno federal.

“No veo ningún candidato que en verdad este llevando una fortaleza. Hoy en día si no estás en las redes sociales, no existes. Al único que por ahí anda haciendo es Ricardo Anaya, pero de ahí en fuera, ‘tal gobernador será’, pues no lo veo. Ni Alejandro Murat (gobernador de Oaxaca). No llevan una estrategia en cuestión de redes sociales”, dijo en entrevista.

Síguenos en Google Noticias para mantenerte siempre informado