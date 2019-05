Martín Vélez, un mexicano que trabaja en los vehículos autónomos de Uber

La pasión por la ingeniería y por la tecnología llevaron al tapatío Martín Vélez a poner y hacer lo que dice en su hoja informativa: «I am building infrastructure for self-driving research and development» (algo así como: Creo infraestructura para la investigación y el desarrollo para la conducción autónoma). Y es algo que lo ha procurado hasta obtenerlo, luego de que a temprana edad llegó a radicar a los Estados Unidos ante las carentes oportunidades que su familia tuvo en México. Sin embargo, sus habilidades lo colocan como uno de los ingenieros que trabajan en el proyecto de los vehículos autónomos de Uber.

Aunque Vélez recuerda una infancia difícil, así también presume sus logros escolares. Cuenta a Forbes México sobre sus destacadas calificaciones en la escuela. Desde primaria, el también economista aprovechó el aprendizaje que obtuvo en los diversos colegios lo que lo llevó a especializarse en ingeniería, una de las profesiones que más auge tienen en el ecosistema tecnológico en Estados Unidos.

«A mi me gustó siempre la escuela, iba muy bien en la primaria, secundaria, en la prepa ganaba muchos premios. Me gustaban mucho en particular las matemáticas y las ciencias y mi gran pasión sin duda siempre fue la ingeniería», dice el ingeniero.

Martín Vélez detalla que eso le trajo que varias compañías le ofrecieran ofertas de trabajo, sin embargo cuando supo que Uber se interesaba en su talento, no dudo en ponerse en contacto con ellos para incorporarse a sus filas.

«Al final muchos compañeros me hicieron una oferta de trabajo pero me emocioné cuando Uber me dijo que iba a trabajar en los vehículos autónomos que es una pasión mía y que la veo como la tecnología del futuro, muy innovadora y creo que puede cambiar el mundo salvando vidas, ahorrando tiempo y haciendo más eficiente al medio de transporte», señala.

Se buscan talentos mexicanos

Hace unos días en Guadalajara se llevó a cabo el Talent Land 2019, un evento que busca talentos locales para que las grandes empresas tecnológicas como UBER, consigan gente capacitada y unirlos a trabajar en sus filas.

En este sentido, Vélez explica que una de las cosas que más le han apasionado de formar parte de esta célula tan innovadora dentro de UBER, es la diversidad de gente con la que tiene que lidiar a diario. Son grupos diferentes de personas y talentos que van desde asiáticos hasta latinos.

“En Uber estamos convencidos de que la diversidad enriquece a los equipos, por lo que estamos felices de invitar a más talento mexicano a participar por puestos especializados en Estados Unidos y Canadá. Sabemos que Jalisco es una de las sedes tecnológicas más importantes de México, por lo que también es una gran oportunidad para compartir con la audiencia los avances tecnológicos impulsados por la empresa”, explica Vélez.

Para esto Uber se encuentra ofertando más de 100 vacantes para el área de Tecnología Avanzada a las que los asistentes podrán aplicar en línea, en puestos de ingeniería de diversas especializaciones con los que complementará el staff de ingenieros que dedican sus esfuerzos a mejorar sus transportes para todo el mundo.

Una gran oportunidad para el talento mexicano

El ingeniero señala que a sus 35 años una de las grandes oportunidades que sin duda ha tenido es trabajar en un proyecto que según dice, cambiará la manera en que nos transportamos y en que percibimos la realidad de cómo nos trasladamos aunque esto ha representado todo un reto

«La tecnología es muy compleja, gracias a mis estudios tengo los conocimientos. Aquí en Uber ATG que es el grupo de inteligencia avanzada, somos más de mil personas, a cada quien se le da una responsabilidad y con eso te vas volviendo un experto. Por ejemplo, yo trabajo en los sistemas de almacén, sobre todo los carros cuando van en las carreteras van conectando muchos datos y tienes que buscar maneras de guardar estos datos, de hacerlos disponibles a todos los ingenieros y lo más difícil ha sido aprender a usar tecnologías que yo no usaba en la escuela, las que se usan en compañías grandes como UBER», dice.

El ingeniero suma a estos retos que aunque su experiencia en el área de software es competitiva, jamás había trabajado con tanta gente, ya que en sus otros proyectos alternaba con menos gente y esto ha venido a traerle también conocimiento en el manejo de equipos y de cómo relacionarse con otros talentos.

Inglés, el mayor reto

Otro de los aspectos que resalta el mexicano y que recomienda, es que quienes busquen una oferta en esta o en otra empresa tecnológica es el idioma. Comenta que es difícil encontrar una oportunidad si no sabes hablar inglés.

«Yo me siento muy afortunado como mexicano de saber y de ver que el talento en México existe y que los ingenieros tienen una gran oportunidad en este tipo de empresas. Desafortunadamente no hay muchos mexicanos trabajando en este tipo de posiciones. Lo único que vi que si le falta al talento mexicano es aprender inglés, es necesario. Pero lo que es el talento técnico, de programación creo que sí está ahí. Mucha gente quiere trabajar en México porque tiene a su familia, a sus hijos, pero la gente que emigrar y buscar grandes oportunidades, creo que si pueden, solo tienen que enfocarse más en aprender inglés», dice.