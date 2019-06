Más de 23 millones de cuentas vieron ‘Así nos ven’ de Netflix

La miniserie en cuatro capítulos de Ava DuVernay sobre Central Park Five, o Exonerated Five, como ella los llama, “Así nos ven” -o When They See Us-, sumó 23 millones de cuentas, tal como su creadora compartió a través de su usuario de Twitter.

Imagine believing the world doesn’t care about real stories of black people. It always made me sad. So when Netflix just shared with me that 23M+ accounts worldwide have watched #WhenTheySeeUs, I cried. Our stories matter and can move across the globe. A new truth for a new day. pic.twitter.com/4vgCo0aKR9

— Ava DuVernay (@ava) June 25, 2019