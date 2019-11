Mayoría de los mexicanos compra en línea a través de smartphones

Por Erik Peñaloza

Un estudio realizado por PayPal determinó que un 57% de los consumidores realiza sus compras en línea a través de dispositivos móviles, colocando a México como el segundo país que más utiliza este método para realizar transacciones, tan sólo detrás de la India.

Un total de 91% de los consumidores hacen compras en línea, siendo el pago a través de dispositivos móviles (smartphone y/o tabletas) con el 57% el preferido por los mexicanos, seguido con un 33% de las compras a través de computadoras.

El consumidor mexicano gasta en promedio 1,700 pesos en compras realizadas desde un smartphone, además el estudio arrojó que un 55% de los usuarios efectúa un movimiento de compra una vez por semana.

Las compras que más se realizan son de ropa y accesorios, con la mitad del total de transacciones realizadas; mientras que el pago de servicio (luz, agua, cable) y comida y bebida tienen un 47% y 42%, respectivamente.

Todo esto se logra gracias a que los usuarios piensan que realizar así sus compras les ahorra tiempo, es más fácil realizar los pagos y pueden encontrar el artículo que están buscando posiblemente con alguna promoción.

No todo es color de rosa: aún existen preocupaciones entre los consumidores del mCommerce en torno a la seguridad de sus datos bancarios, la falta de información del producto y en algunas ocasiones la experiencia con el pago no es la más óptima, por diversos factores como la carga lenta de la pagina, llenar formularios extensos y no aceptan alguna tarjeta, entre otros.

