Vicente Fox no sabe quién eliminó su cuenta en X; busca restablecerla

El expresidente de México, Vicente Fox (2000-2006), aseguró que no sabe qué sucedió con su cuenta de X, antes Twitter, ni quién provocó que desapareciera, pero ya trabaja para restablecerla.

En un comunicado enviado por el Centro Fox, el exmandatario federal agradeció a aquellas personas que se han pronunciado por la libertad de expresión, ya que la cuenta del político desapareció después de las declaraciones que hizo en contra de Mariana Rodríguez, esposa de Samuel García, a quien llamó “dama de compañía”.

“Estamos trabajando para restablecer mi cuenta de Twitter. No sabemos qué pasó, ni quien lo causó. Lo importante es que hoy ya estamos aquí. Agradezco los muchos comentarios de quienes hoy están a favor de la libertad de expresión”, dijo Fox en el mensaje.

En el documento, Fox señaló que la democracia en México se conquistó en 2000, en referencia a que en ese año se dio la primera alternancia en el gobierno federal con la llegada del PAN, por lo que no se debe retroceder.

“HOY debemos luchar por la libertad de expresión y por todas las libertades. HOY debemos preservar la democracia y HOY no podemos permitir que regresen las viejas prácticas. HOY no podemos dar marcha atrás y permitir la destrucción de instituciones. No podemos permitir que avance más un gobierno populista, un gobierno que abusa y usa a los que menos tienen.”, mencionó al enaltecer la palabra que lo distinguió durante su gobierno.

Además, enfatizó que en 2001, cuando era presidente, se creó el Instituto Nacional de la Mujer, por lo que declaró “creo en sus grandes valores y su gran potencial (de este organismo)”.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, condenó este miércoles la “censura” de la cuenta en X (antes Twitter) del expresidente Vicente Fox (2000-2006), cancelada tras haber llamado “dama de compañía” a Mariana Rodríguez, esposa del aspirante presidencial de Movimiento Ciudadano, Samuel García.

“No, está mal, no deben cerrarla, yo siempre he estado en contra de la censura, prohibido prohibir y más cuando se trata de la libertad de expresión”, dijo el mandatario durante su rueda de prensa matutina.

Al respecto, López Obrador recordó que cuando cerraron la cuenta de Twitter del expresidente de Estados Unidos Donald Trump (2017-2021) él se opuso.

“No solo eso, cuando en Twitter, cuando el nuevo directivo, nuevo dueño, Elon Musk, llevó a cabo una consulta para que le devolvieran la cuenta a Donald Trump, voté para que le regresaran la cuenta”, expresó.

El gobernante mexicano se manifestó en contra de la prohibición pues, dijo, “no debe haber censura”.

Expresó su deseo de que Fox no vuelva a hacer comentarios como el que hizo contra Rodríguez, pues dijo que “todo eso que se hace de manera extravagante, grosera, de manera indebida, pues eso tiene un efecto de bumerán, eso se regresa y afecta a quien envía un mensaje así”, aseveró.

Señaló que es importante aprender a “autolimitarse” y “no odiar” además de que en la política se pueden tener adversarios “pero no enemigos”.

Finalmente, ironizó al recomendar a quienes hacen este tipo de comentarios en redes sociales que “respiren profundo, que cuenten hasta 10” o tomen alguna sustancia para calmar su ansiedad.

