McGregor anuncia su retiro en medio de acusaciones de agresión sexual

Conor McGregor, uno de los luchadores más importantes dentro de la Ultimate Fighting Championship (UFC) anunció su retiro al mismo tiempo que está bajo investigación en Irlanda luego de que una mujer lo acusara de agresión sexual en diciembre, según cuatro personas familiarizadas con la investigación.

McGregor no ha sido acusado de un delito, ya que siguiendo el protocolo habitual en las investigaciones criminales en Irlanda y en gran parte de Europa, donde un cargo formal no necesariamente sigue a un arresto, McGregor fue arrestado en enero, interrogado por las autoridades policiales y puesto en libertad a la espera de más investigaciones.

De acuerdo con The New York Times, las acusaciones no se han probado y el hecho de que una investigación continúe no implica que McGregor sea culpable de un delito.

Un amargo retiro

El peleador irlandés anunció este martes su retiro de las artes marciales mixtas a través de sus redes sociales.

El peleador informó su adiós de los octágonos y lo hace meses después de perder su última batalla, por sumisión ante el ruso Khabib Nurmagomedov en octubre de 2018 en Las Vegas.

Hey guys quick announcement, I’ve decided to retire from the sport formally known as “Mixed Martial Art” today.

I wish all my old colleagues well going forward in competition.

I now join my former partners on this venture, already in retirement.

Proper Pina Coladas on me fellas!

— Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) March 26, 2019