Me equivoqué con los ministros que propuse para la Corte: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que se equivocó con los cuatro ministros que propuso para integrar la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), pues dijo que ya no piensan “en el proyecto de transformación” de su gobierno.

En su conferencia “mañanera”, el mandatario federal comentó que cuando llegó al gobierno en 2018 buscaba reformar el Poder Judicial con los ministros que propuso y con los que ya estaban en la SCJN.

“Dije: ‘Voy a tener oportunidad de proponer a ministros’. Hice mis cuentas, más los que estén ahí decentes, pues puede ser que logremos tener mayoría: no para que me apoyen en abusos, sino para reformar el Poder Judicial y que realmente haya justicia en México, ¿y qué creen? Me equivoqué, porque hice propuestas”, mencionó.

“Ya una vez que propuse, ya por el cargo o porque cambiaron de parecer, ya no están pensando en el proyecto de transformación y en hacer justicia; ya actúan más en función de los mecanismos jurídicos”.

Los ministros que a propuesta del presidente López Obrador integran hoy la Corte son Juan Luis González Alcántara Carrancá, Yasmín Esquivel Mossa, Margarita Ríos Farjat y Loretta Ortiz.

El mandatario comentó que a pesar de todo, respeta las decisiones los ministros de la SCJN porque no busca tener incondicionales.

Además, López Obrador mencionó que “de chiripa” los ministros no declararon como inconstitucional la Ley de la Industria Eléctrica.

