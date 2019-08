Medallas ganadas en Lima 2019 no fueron gracias a la 4T, destaca atleta

Guillermo Ruíz Tomé, atleta mexicano de la disciplina de triatlón, afirmó que las 136 preseas que se obtuvieron en los Juegos Panamericanos Lima 2019 no fueron gracias a la llamada Cuarta Transformación.

Las molestias del atleta fueron expresadas en su participación en el foro “Día Internacional de la Juventud: generando propuestas”, en el Senado de la República, además confirmó que ni él ni ningún atleta de los que participaron en Lima 2019 comenzaron con su preparación a partir del 1 de diciembre, es decir, el día que tomó posesión Andrés Manuel Lopez Obrador como presidente de México.

“Este resultado en Lima no se dio gracias a la cuarta transformación, no se dio gracias a ningún gobierno, no se dio gracias a ningún partido político, y déjenme decirles que ninguna medalla y ningún atleta participante en estos Juegos Panamericanos empezó su preparación este 1 de diciembre; las medallas y los atletas somos resultado de años de trabajo”, expresó Ruíz Tomé.

Ademas de las declaraciones, el atleta mostró su molestia y decepción de la Directora de CONADE, Ana Guevara, pues le pidio que tome con seriedad el puesto que ella tiene, pues ella sabe los obstáculos que tienen los deportistas para poder participar en este tipo de justas deportivas.

“Exigimos también a la directora de Conade, tome con seriedad el puesto que tiene, le recordamos que ella también fue deportista, que ella sabe a lo que nos referimos, que corrija la asignación de becas, que presente un verdadero plan de desarrollo y que llame a foros en Cámara de Diputados si es que el presupuesto no le es suficiente”, comentó el triatleta mexicano.

