Mejor actor en los Óscar: Cillian Murphy lidera apuestas pero Paul Giamatti podría ser la sorpresa

La carrera por el Óscar a mejor actor de este año está liderada por Cillian Murphy, que ya se impuso en los Globos de Oro 2024 gracias a “Oppenheimer”, pero el gran trabajo de Paul Giamatti en “The Holdovers” (“Los que se quedan”) podría truncar las aspiraciones del intérprete irlandés.

La 96 edición de los Óscar, que se celebra en el teatro Dolby de Los Ángeles este próximo domingo, cuenta también con Bradley Cooper (“Maestro”), Colman Domingo (“Rustin”) y Jeffrey Wright (“American Fiction”) como candidatos a mejor intérprete del curso.

Un apartado que no alcanzó sorpresivamente Leonardo DiCaprio, cuya interpretación del criminal Ernest Burkhart en el filme “Killers of the Flower Moon” (“Los Asesinos de la Luna”), dirigido por Martin Scorsese, no fue considerada por la Academia de Hollywood.

La actuación más laureada de lo que va de temporada de premios ha sido la de Cillian Murphy, quien hace el papel de físico teórico y padre de la bomba atómica Robert J. Oppenheimer en el taquillero thriller de Christopher Nolan, tras vencer también en los BAFTA británicos y en los galardones del Sindicato de Actores de EU.

El irlandés, que parece haber dejado atrás ya su aclamado rol del gánster Thomas Shelby en la serie “Peaky Blinders”, podría alzarse también con el Óscar en el año en que debuta como nominado.

El único que podría evitar el éxito de Murphy, según la mayoría de expertos en el séptimo arte, es Giamatti, que ya triunfó en los premios Critics Choice por encarnar al profesor Paul Hunham en la comedia dramática de corte navideño “The Holdovers”, del cineasta Alexander Payne.

A sus 56 años, el actor y cómico estadounidense cuenta con una carrera muy respetada en la industria debido a su gran versatilidad -ya fue nominado a mejor intérprete de reparto por “Cinderella Man” (“El luchador”) en 2006- y podría destaparse como una de las grandes sorpresas de esta entrega.

Muchas menos posibilidades condensa Cooper que, gracias a sus distintas facetas como actor, director y productor, suma doce nominaciones a lo largo de toda su trayectoria contando las de este año.

Otros nominados al Óscar por mejor actor

En esta ocasión se puso en la piel del célebre Leonard Bernstein en “Maestro”, un biopic musical que trata el apasionado y a la vez tormentoso vínculo sentimental que el director de orquesta mantuvo con su esposa, Felicia Montealegre, en una vida colmada de éxito y talento, pero también de desengaños y deseos ocultos.

Nominado a mejor actor sin éxito hasta en tres ocasiones anteriormente, por “Silver Linings Playbook” (“Los juegos del destino”, 2012), “American Sniper” (“Francotirador”, 2014) y “A Star is Born” (“Ha nacido una estrella”, 2018), Cooper quiere cumplir su sueño de ganar un óscar y trata de mantenerse en la disputa, pero su recorrido en lo que va de temporada de premios no resulta halagüeño.

Las opciones de triunfo para Colman Domingo o Jeffrey Wright en la ceremonia de 2024 se antojan altamente improbables pero, en cualquier caso y por diferentes motivos, estar en la terna de finalistas a mejor intérprete ya es una victoria para ellos.

Domingo nunca había optado a un premio de actor protagonista y esta temporada le llegaron ni más ni menos que la nominación a los Globos de Oro, BAFTA, Critics Choice y a los Óscar gracias a “Rustin”, una cinta sin ninguna mención más de la Academia de Hollywood.

El caso de Wright, el más veterano de los contendientes de este año, es algo diferente porque, aunque ganó un Globo de Oro a mejor intérprete de reparto en miniserie por “Angels in America” en 2004, sus trabajos habían quedado apartados del foco mediático, así que su nominación podría reflotar su carrera en la élite.

Con información de EFE

