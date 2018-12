Mensaje del nuevo presidente fue desafortunado: Coparmex

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) calificó de desafortunado y maniqeuísta el discurso de Andrés Manuel López Obrador durante la toma de protesta en San Lázaro.

“Es un mensaje desafortunado. Esperábamos a que el presidente diera un mensaje en forma, y ya no como un candidato en campaña, que fuera un mensaje que llamara a la concordia. Expresamos nuestro absoluto desacuerdo a la propuesta ‘Punto Final’, como la ha llamado el presidente, que no es otro más que la apertura a la impunidad permanente. El estado de derecho se debe hacer cumplir”, comentó Gustavo de Hoyos, presidente de la Coparmex, en conferencia telefónica tras la ceremonia de toma de posesión del político tabasqueño.

Entre los puntos que anunció López Obrador durante el acto fue cancelar la reforma educativa, no permitir el ‘fracking’ para la extracción de petróleo y gas y declarar la frontera norte como zona libre.

“Nos parece que el mensaje de toma de posesión de López Obrador tiene un saldo negativo, escuchamos expresiones polarizantes y maniqueas. Nos preocupa de manera especial la forma en que se descartan algunas de las transformaciones más importantes que se han hecho en el país en los últimos años, sobre todo en el ámbito energético y educativo”, comentó de Hoyos.

Sin embargo, el empresario aplaudió que el mandatario aclaró que no promoverá su reelección en ninguna circunstancia, que respetará la autonomía del Banco de México (Banxico), su compromiso de no incurrir en endeudamientos y no incrementar los impuestos en términos reales.

La Coparmex planea impugnar la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), en caso de que López Obrador continúe con dicho plan.

