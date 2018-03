Los mexicanos gastan en promedio 3,800 pesos al año en salud, siendo las medicinas el rubro en el que más se invierte, así lo refleja 6.2% del Producto Interno Bruto (PIB) en gasto nacional de salud.

La firma de correduría y consultoría privada de seguros Lockton México, indicó que considerando que solo 7.5% de la población mexicana cuenta con un seguro de gastos médicos, el costo por las consultas y tratamientos de un padecimiento, de urgencia o crónico, sale directamente del bolsillo de los pacientes y sus familiares.

Por ello, Lockton recomendó que las empresas ofrezcan dentro de sus planes de compensación, un seguro de gastos médicos ya sea mayores o menores, que proteja al colaborador y a su patrimonio.

“Dentro del porcentaje de mexicanos que cuentan con un seguro médico, la tendencia en reclamaciones de alto costo, contrario a lo que se pudiera pensar, no son siempre las relacionadas con la atención de condiciones crónicas como la diabetes, enfermedades coronarias e hipertensión”, dijo la subdirectora en Estrategia de Salud Be Well de Lockton México, Annel Lozano.

En México las tres especialidades que generan el mayor gasto son:oncología, ortopedia y gastroenterología que en promedio representan 42% del gasto total en las pólizas, padecimientos que hablan de los hábitos y comportamientos de la población nacional.

De igual forma, considera que la inflación médica del sector privado subió más de un dígito en 2017 con respecto al año anterior, al pasar de 11.51% a 12.67%, de acuerdo con Lockton Mexico, basada en cifras oficiales y del sector asegurador.

La firma destacó que cada vez más empresas reconocen que el verdadero bienestar puede empujar de manera cuantificable el compromiso, la satisfacción y el desempeño del empleado en el trabajo viéndose reflejado en las utilidades de la compañía. Si bien un seguro de gastos médicos es un buen inicio en esta labor, no incluye otros factores de salud que repercuten directamente en el colaborador, reconoció.

Por ello, Lockton México recomienda implementar estrategias internas de contención de padecimientos crónico degenerativos y obesidad mediante recursos como nutriólogos, médicos, psicólogos, coaches y activadores, al alcance de las empresas. Además, desarrollar actividades que permitan la interconectividad en mejorar la salud, como focus groups, torneos y sesiones de integración, liderazgo e inteligencia emocional.

También sugiere proporcionar recursos de atención integral para los empleados y sus familias; coordinar programas de bienestar y de asistencia para el empleado (PAE) y ofrecer servicios de bienestar financiero, planeación de presupuestos, entre otros.