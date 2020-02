Contrario a EU, en México no confunden la cerveza Corona con el coronavirus

Cassiano de Stefano, CEO de Grupo Modelo explicó que entre los mexicanos no existió una confusión entre su cerveza Corona y el brote de coronavirus que surgió a finales de enero, cuando en las búsquedas de internet aparecían “corona beer virus”, “beer virus”, y “beer coronavirus”.

“La confusión entre Corona y coronavirus entre los mexicanos no existe. Sabemos que el tema del coronavirus no es un tema menor, pero en México no existe una confusión, la gente comprende bien la diferencia entre la cerveza y el virus, vemos mucho más chistes que es una característica muy fuerte de los mexicanos. Pero, hacemos monitoreos en la redes sociales y vemos que la confusión es cero”, señaló Cassiano en entrevista con Forbes México.

Respecto a la producción que tienen de la cerveza Corona en China, comentó que por el momento “toda China esta impactada porque el país esta sintiendo muchísimo los efectos como cualquier epidemia pero es un ciclo. Nosotros esperemos que se termine rápidamente”, agregó.

Corona es la cerveza más importada en el país asiático y por ello la compañía decidió abrir fábricas en ese país para tener una cerveza más fresca para el consumidor, ya que tomaba mucho tiempo exportarla desde aquí.

“Lo que hicimos fue garantizar que la Corona producida en China fuera idéntica, no es posible que un especialista o maestro cervecero identifique cualquier diferencia, en verdad es producida por un maestro cervecero mexicano que garantiza los estándares de calidad de Corona en China”, puntualizó.