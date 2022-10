México debe aprender de Singapur para aprovechar el nearshoring: presidente del Instituto de Estrategia Económica de EU

El deterioro en la relación de Estados Unidos con China, la crisis en la cadena de suministro provocada por la pandemia por Covid-19 y el conflicto bélico entre Rusia contra Ucrania son algunos de los factores que han colocado a México en una posición inmejorable en la agenda económica global, ya que grandes compañías multinacionales buscan reubicar sus centros de producción lo más cerca posible de su mercado final, proceso conocido como nearshoring, del cual el país vive un momentum, pero también debe saber cómo aprovecharlo.

Clyde Prestowitz, fundador y presidente del Instituto de Estrategia Económica de Estados Unidos, consideró en entrevista con Forbes México que el país debe estudiar detalladamente los casos de Singapur, Taiwán, China o Japón para hallar qué hicieron bien estos países para convertirse en potencias económicas en tan poco tiempo.

El economista dijo que si él fuera el presidente de México o el secretario de Economía, convocaría a autoridades, intelectuales, líderes empresariales a estudiar el caso de los países asiáticos para diseñar una estrategia de nearshoring robusta.

El también consejero del secretario de Comercio en la administración del presidente Ronald Reagan, recientemente estuvo en México para hablar de su libro The World Turns Upside Down: America, China and the Struggle for Global Leadership en el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).

En una charla posterior a este encuentro, Clyde Prestowitz dijo que México se debería preguntar: “¿Qué hicieron estos países para crecer tanto y qué no hizo México? Singapur era muy pobre, igual que Taiwán y Corea, y ahora los tres países son ricos.

El analista recordó el extinto fideicomiso ProMéxico, sectorizado a la Secretaría de Economía, que se encargaba de promover el comercio y la inversión extranjera directa en el país.

“Esa política se terminó, esa política pública debería ser reactivada” en el contexto del momento de nearshoring que está viviendo el país.

“Singapur tiene un Consejo de Desarrollo responsable de atraer empresas extranjeras. México podría hacerlo muy bien al imitar una política pública similar”, dijo Clyde Prestowitz en entrevista.

Según Prestowitz, el crecimiento de China se debe a la adopción de dos modelos, el de Singapur, centro financiero que atrajo capital extranjero mediante alicientes económicos, y el de Japón, que protegió su industria a la par que fomentó las exportaciones. Además, la entrada de China en la Organización Mundial del Comercio (OMC) supuso un impulso para el modelo de desarrollo basado en la fabricación y la exportación, por lo que insistió en que México haría bien en estudiar los casos de los países asiáticos para sacar el mayor provecho del nearshoring.

El presidente del Instituto de Estrategia Económica de Estados Unidos recalcó que México no debe aspirar a ser la maquiladora de Estados Unidos, sino que debe apostar a crear un ecosistema robusto “de producción, de desarrollo con tecnología de punta, y otros países lo han hecho como Singapur y Taiwán. Es posible dejar de hacer manufactura y empezar a hacer producciones más complejas. México tiene muchos ingenieros con altas capacidades y tiene una gran oportunidad para generar este tipo de políticas y el gobierno tendría que impulsar esas capacidades”.

Preguntado sobre si este momentum de nearshoring que vive México es una oportunidad de ahora nunca para el país, Clyde comentó: “ehora mismo es una gran oportunidad que no se irá pronto, pero estoy convencido que el conflicto de China con el mundo libre occidental y particularmente ahora con la guerra entre Rusia y Ucrania hace al mundo mucho más complejo. Por lo que veo que la arquitectura global está presionando a la agenda económica hacia el friendshoring, para producir en países amigos cercanos y no en producir en China o en Rusia”.

Prestowitz fue asesor del Secretario de Comercio en la administración de Reagan, cargo desde el que dirigió muchas negociaciones comerciales y de inversión de Estados Unidos con Japón, China, América Latina y Europa.

Además, fue empresario y vicepresidente del Comité Presidencial de Comercio e Inversión en el Pacífico y forma parte del Consejo Asesor de Política de Intel y del Consejo Asesor del Banco de Exportación e Importación de Estados Unidos.

