México debe hacer más en materia de migración: Pence

Tras la reunión de dos horas ayer en la Casa Blanca, Ebrard indicó que no se llegó a un acuerdo y que la conversación giró en torno al tema migratorio únicamente.

Ambas partes, agregó, reconocieron que ha habido un aumento de los flujos migratorios y que esta situación no debe seguir.

Por su parte, Trump dijo que en la reunión bilateral hubo progresos, pero no los suficientes y advirtió que si no hay un acuerdo los aranceles a los productos mexicanos comenzarán el lunes con un nivel de 5% y éstos se incrementarán mensualmente.

“¡Mientras más altos vayan los aranceles, más alto será el número de empresas que regresen a Estados Unidos!”, tuiteó el mandatario.

….talks with Mexico will resume tomorrow with the understanding that, if no agreement is reached, Tariffs at the 5% level will begin on Monday, with monthly increases as per schedule. The higher the Tariffs go, the higher the number of companies that will move back to the USA!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 5, 2019