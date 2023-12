México es esencial y prioritario para Bank of America; estas son las razones

El presidente de Bank of America (BofA) para Latinoamérica, Augusto Urmeneta, asegura que México es esencial y prioritario dentro de la estrategia global de la institución financiera, no sólo por temas como el nearshoring, sino también por las oportunidades que representan las empresas y el mercado bursátil mexicano.

De acuerdo con el directivo del banco estadounidense, muchos de sus clientes están incrementando sus operaciones en la República Mexicana o realizan cambios en sus operaciones, por lo que buscan darles el soporte adecuado.

Augusto Urmeneta explicó a Forbes México que el país no solo es importante por las compañías nacionales que atienden, las cuales son muy relevantes y vienen trabajando con ellas desde hace muchos años, pero lo es también por sus clientes globales que buscan establecerse en México o crecer aquí por distintos motivos.

“México es importante no solamente por las compañías autóctonas de México, que son muy relevantes e importantes para nosotros, que venimos cubriendo hace muchos años, sino también para seguir a nuestros clientes globales que tienen que establecerse por distintos motivos, no solamente para atender la demanda mexicana, sino para también todo el tema nearshoring, nosotros no podemos ser globales sin estar en México, México es esencial y es una de nuestras prioridades globales, sin lugar a dudas”, afirmó en entrevista.

En este sentido, el presidente de BofA para Latinoamérica indicó que el país está en una situación privilegiada, principalmente por el TMEC y su ubicación geográfica, lo cual ha contribuido en la atracción de capitales.

Lee: Economía de México tiene una buena racha y sigue sorprendiendo: BofA Securities

Reforma a la Ley del Mercado de Valores, la clave

Urmeneta aseguró que para la institución que encabeza, el beneficio de estar en México es obvio y palpable; de hecho, resaltó que las emisiones de acciones que ha habido en los últimos meses, sobre todo de Fibras, son básicamente producto de la necesidad que tienen estas compañías para seguir expandiéndose.

“México está siendo y poniéndose una posición para atraer capital, ya lo está atrayendo y creo que vamos a ver mucho más; hay una reforma a la Ley del Mercado Valores que es muy relevante e importante para poder financiar estos proyectos de crecimiento y estas visiones que tienen las compañías”, indicó el ejecutivo de Bank of America.

El banquero expuso las empresas en el país están levantando capital nuevamente y se observa una mayor actividad en el mercado bursátil, inclusive el área de emisión de acciones, sector que había permanecido inactivo durante mucho tiempo.

Mira: México es uno de los tres países más beneficiados por el nearshoring en el mundo: BlackRock

“Creo que va a haber más actividad, el tema este de que haya una reforma en la ley va a ayudar más aún, porque vemos que el peso que tiene México en el MCI, que es el índice de mercados emergentes es bastante baja, entonces creo que eso va simplemente subir, mejorar y vamos a ver que va a ver más atención por México en los siguientes meses, años”, afirmó Urmeneta.

La participación del mercado mexicano dentro del ranking mencionado es, en efecto, muy bajo, de aproximadamente el 2.7%, mientras que Brasil representa el doble y China es casi el 30%; por lo que entre más empresas accedan, su peso será mayor y hará que más inversionistas consideren la como alternativa de inversión más palpable.

“Mientras más peso tienes en el índice, más relevante eres y más importante para inversionistas globales el seguir tus acciones, el seguir las compañías que están creciendo en el país. Que haya básicamente fondos de cobertura en México va a ayudar mucho a que haya también transacciones, que haya un mercado secundario, que haya más movimiento en la bolsa y eso obviamente a hacer que inversionistas internacionales le pongan el ojo a México, estén mucho más involucrados en ayudar a formar capital en el país”, explicó el directivo regional de Bank of America.

¿Te gusta informarte por Google News? Sigue nuestro Showcase para tener las mejores historias