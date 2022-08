México es líder en exportación de cerveza pero no se producirá más en el norte: AMLO

Ante la crisis hídrica que se vive en el norte del país, el presidente Andrés Manuel López Obrador descartó que su gobierno vaya a expedir más permisos para la operación de la industria cervecera en esta región de México.

A su vez, el jefe del Ejecutivo federal señaló que los cerveceros y refresqueros tendrán todas las facilidades para asentarse en el sur de México tal y como lo hizo Constellations Brands, quien no pudo concretar una planta en Mexicali, Baja California, y ahora se mudará a Veracruz.

“No es decir: ya no se va a producir cerveza, es decir: no se va a producir cerveza en el norte, o sea ya, veda.

“¿Quieren aumentar la producción? Todo el apoyo para el sur sureste, ahí están el Grijalva, Usumacinta, Papaloapan. Lo mismo en el caso de otros productos, pero ya no se pueden dar permisos donde no hay agua, ya lo que se saca es agua con arsénico, no vamos a tener plantas para quitar arsénico al agua, como sucede en la Laguna”, expuso el mandatario mexicano.

De acuerdo con un estudio realizado por Cerveceros de México, México está ubicado en primer lugar como exportador de la bebida alcohólica, mientras que como productor, se ubica en cuarto lugar.

Según la investigación, México es el número uno desde 2010, momento en que rebasó a Países Bajos y como productores, la nación está por debajo de China, Estados Unidos y Brasil.

Asimismo, detallaron que el 73% de los insumos que se utilizan para la fabricación de la cerveza son de origen nacional.

Dicha industria aporta el 1.5% del Producto Interno Bruto (PIB) del país, además de que la bebida se distribuye en alrededor de un millón de puntos de venta por todo México.

“Vamos a trabajar sobre eso, estoy convencido, pero por lo que ha estado sucediendo en los últimos tiempos, es importante poner orden en todo lo que es la concesiones de agua y darle la prioridad, como debe de ser, al usuario, al que utiliza el agua para alimentarse, para desarrollarse”, afirmó López Obrador.

