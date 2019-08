México es un paraíso con tasa de interés de 8%: Carlos Slim

El empresario mexicano Carlos Slim Helú consideró que hay mucha confianza e interés del sector privado para invertir en México.

“La tasa de interés en Europa es negativa, en Estados Unidos es de 1.5% a largo plazo, en Suiza y Japón es negativa. México es un paraíso donde pueden tener tasas de 8% en Cetes (Certificados de la Tesorería)”, comentó tras el anuncio de acuerdo entre el gobierno mexicano y CFE con las constructoras de gasoductos.

Señaló que la situación de estancamiento económico puede revertirse con mayor inversión del gobierno y la iniciativa privada.

Slim comentó que México está en una situación en la que el crecimiento puede ser cero o dos 0.2 o 0.8%, pero eso no es importante, sino que está así porque no ha habido esa gran inversión que se está planteando, que está dentro de los programas del gobierno y que es inminente que se pueda echar a andar inclusive a partir este año.

“El empresario invierte no porque tenga mucha o poca confianza, si no porque tiene mucha o poca demanda, si tiene demanda invierte y si no es un tonto, va a perder sus actividades”, declaró.

Más inversiones tras acuerdo

El ingeniero mexicano dijo que la renegociación de gasoductos con el gobierno mexicano y CFE permitirá hacer más inversiones.

“Para el caso nuestro, tenemos el gusto de que al haberse hecho la renta pareja a lo largo del plazo, nos permita financiar más proyectos, entrar en más proyectos, hacer mayores inversiones”, declaró el hombre más rico de México durante la conferencia matutina.

El ingeniero civil explicó la negociación incluyó rentas iguales en lugar de crecientes a lo largo del contrato con Carso Energía.

“La gran importancia de estos gasoductos como parte de una gran infraestructura nacional es que podemos acceder al gas más barato del mundo en Texas donde ya tenemos las conexiones y red de gasoductos”, agregó.

La activación de estas permitirá al país hacer uso de un gas muy barato que sustituirá el diésel y combustóleo que no solo son mucho más caros sino contaminantes

Slim Helú mencionó que entre lo que negociaron con CFE, se acordó que cuando no se utilicen los gasoductos se podrán obtener ingresos por renta a terceros con ingresos brutos para CFE de hasta 50%.