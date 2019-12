‘México es un paraíso visto desde fuera’: Alfonso Romo

Notimex.- El jefe de la Oficina de la Presidencia, Alfonso Romo, señaló que México es un paraíso visto desde fuera, ya que muchas empresas ven mucho mejor al país en comparación con otras naciones.

Tras la presentación del programa “Construir para Educar”, precisó que eso no quiere decir que no haya retos y problemas serios.

“México es un paraíso visto de fuera, muchas veces no valoramos lo que tenemos. No estoy diciendo que no tengamos problemas y serios y delicados y tristes. Si tú ves el mapa en el mundo, compañías como Iberdrola y las que yo recibo, ven a México mucho mejor que a otros países “, afirmó.

En este sentido, comentó que anunciarán el plan de energía y salud en enero próximo, además informarán sobre proyectos desarrollados por el gobierno, iniciativa privada y gobiernos de los estados.

“Vamos a estar anunciando, comprometiéndonos para que vean que hay mucho entusiasmo en México no solo en infraestructura, sino en otros sectores”.

Respecto a la posibilidad de que regresen las rondas de licitación petrolera, el jefe de la Oficina de la Presidencia comentó que todavía está pendiente una reunión con las empresas del sector y dependiendo de eso incluirán o no, lo que defina el gabinete de energía.