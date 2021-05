México reporta 220,433 muertes por Covid-19; registra 49 decesos

La Secretaría de Salud dio a conocer que México registró 49 muertes por Covid-19 en las últimas 24 horas, por lo que llegó a 220,433 fallecimientos. Además, el país reportó 1,233 nuevos contagios para llegar a 2,568, 138 de personas infectadas con el virus, quienes cuentan con una prueba confirmada.

Con estos datos, México se sitúa como el cuarto país del mundo con más decesos, por detrás de Estados Unidos, Brasil e India, y el decimoquinto en número de contagios confirmados, según el recuento de la Universidad Johns Hopkins.

Las autoridades sanitarias señalaron que México reporta su semana 19 con descenso en la curva epidemiológica, además la ocupación hospitalarias disminuyó un uno porcierto, por lo que se ubicó en 10%, respecto al día de ayer.

Desde el inicio de la pandemia, se han recuperado 1,901,322 personas.

La ocupación hospitalaria ha disminuido un 85% respecto al pico máximo alcanzado en enero, cuando se saturaron los hospitales de varias ciudades como la capital.

“El mensaje es no bajar la guardia, esto no quiere decir que no hay pandemia”, advirtió en una rueda de prensa virtual Santa Ceballos, directora de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Transmisibles.

