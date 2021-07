México pide a senadores de EU apoyo para reabrir la frontera

Autoridades mexicanas pidieron a senadores de Estados Unidos apoyo para abrir por partes la frontera norte y a especificar cuáles son las actividades esenciales y no esenciales, pues señalaron que el impacto económico para este país ha “sido muy grande”.

“Ayer le pedimos su apoyo a los senadores (de Estados Unidos) respecto a que si no van a levantar las restricciones en todas la frontera, porque consideran que por razones sanitarias no se puede hacer al mismo tiempo, que sí nos ayuden para que se revise qué se entiende por activad no esencial y esencial”, dijo el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard, en la conferencia “mañanera” en Palacio Nacional.

Lee más: México busca redefinir con EU actividades esenciales en la frontera: Ebrard

Esto, en relación a la reunión que mantuvieron ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador y funcionarios de la Cancillería con legisladores del país vecino.

Nos reunimos con los senadores demócratas y republicanos de Estados Unidos: Tim Kaine, Rob Portman, John Hoeven, Mike Crapo y Ben Ray Luján, y el encargado de Negocios, John Creamer.



Tratamos, con libertad y franqueza, temas de interés para nuestros pueblos y naciones. pic.twitter.com/BsGlzK4GqS — Andrés Manuel (@lopezobrador_) July 6, 2021

Ebrard dijo que se formó un grupo de trabajo porque “el impacto ha sido muy grande”.

Agregó que ya no hay razón para que esté cerrada la frontera entre Tijuana y San Diego, pues mencionó que ambos territorios tienen el mismo nivel de vacunación, por lo que cuestionó “¿cuál será la razón para mantener la restricción”.

En tanto, López Obrador afirmó que el encuentro que sostuvo ayer con senadores estadounidense se realizó en ánimo cordial y que otro temas que se tocaron fue la migración, el T-MEC y el fortalecimiento de América Latina.

A la reunión de anoche en Palacio Nacional acudieron los senadores estadounidenses Tim Kaine, Rob Portman, John Hoeven, Mike Crapo y Ben Ray Luján, así como el encargado de Negocios de la Embajada, John Creamer.

Por parte del gobierno mexicano, además de López Obrador y Ebrard, estuvieron Esteban Moctezuma, embajador del país en Estados Unidos, y Roberto Velasco, director general para Norteamérica de la SRE.

Suscríbete a Forbes México