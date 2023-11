Ebrard define su futuro el jueves: ‘Si no contesta Morena, se entiende que no nos quieren ahí’

Marcelo Ebrard dio un ultimátum a Morena, pues dijo que si la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia del partido no responde a la impugnación que interpuso en contra del proceso para elegir al coordinador de los Comité de Defensa a más tardar el jueves 9 de noviembre, anunciará si sigue o no en este organismo político.

En entrevista con Forbes México, Carlos Candelaria, quien es parte del equipo del excanciller comentó que en una reunión que sostuvieron ayer con Ebrard se comentó que hasta el momento no se ha resuelvo la impugnación que presentó.

“No vamos a esperar toda la vida. La intención es que el jueves Marcelo dé un anuncio contundente de qué es lo que sigue. Si no contesta Morena, se sobreentiénde que no nos quieren ahí; entonces, no tenemos que hacer nada ahí”, dijo el exdirector de Oficinas de Pasaportes de la Cancillería.

El 11 de septiembre, Marcelo Ebrard presentó una impugnación en la que pidió que se anulara y, posteriormente, se repusiera el proceso para seleccionar al coordinador de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación, que después será el candidato presidencial, y en el cual resultó ganadora Claudia Sheinbaum.

Lee: Arturo Zaldívar presenta su renuncia como ministro de la Corte

Esta impugnación se sustenta en el documento que la senadora Malú Mícher presentó ante Morena, en la que se denunciaba 62 irregularidades que el equipo de Marcelo Ebrard encontró tanto en alteración de urnas, intervención de funcionarios de la Secretaría del Bienestar, funcionarios que custodiaban las urnas y que el equipo de Claudia Sheinbaum sabía donde iban se iba a encuestar.

Ante ello, el dirigente de Morena, Mario Delgado, mencionó que no sabe cuándo la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia va a concluir la investigación, pero aseguró que están dentro de los plazos.

“Sí hay un proceso serio por parte de la Comisión, va a ver audiencias (para las) que la Comisión va a citar a algunas de las personas que citó Ebrard en su impugnación como testigo. Habrá este tipo de audiencias; está dentro de los plazos. La Comisión no está haciendo nada que esté fuera de lo normal”, mencionó el dirigente morenista.

¿Te gusta informarte por Google News? Sigue nuestro Showcase para tener las mejores historias