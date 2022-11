México y Brasil serán el eje para la integración de América Latina, dice Lula a AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo una llamada telefónica con su homólogo electo de Brasil, Luiz Inacio Lula Da Silva, donde afirmaron que el retorno de la izquierda al gobierno de aquel país será el motor para la integración económica y social de América Latina.

“Estoy muy feliz porque ahora puedo encontrarte como presidente de la República de Brasil y profundizar la relación entre México y Brasil y el rol importante que ambas naciones pueden ejercer en la integración de América Latina”, dijo el brasileño.

En un intercambio de elogios entre los mandatarios, Da Silva destacó que el triunfo de López Obrador en 2018 fue inspirador para la región y que hoy, los más pobres de su país, han reconocido que una política incluyente, en favor de los que menos tienen, lo han retornado al poder.

—Gracias presidente, aquí en Brasil ha sido una guerra, pero la democracia ha vencido. La mayoría de la gente pobre nos ha electo presidente de la República— dijo Da Silva al mandatario mexicano.

—Así lo hemos percibido, queda de manifiesto que el pueblo es agradecido, nunca se olvidaron de ti— contestó López Obrador.

En ese sentido, el presidente mexicano propuso a Lula Da Silva que visite México el 24 de noviembre en el marco de la reunión de la Alianza del Pacífico, que se llevará a cabo en Oaxaca, donde los presidentes de Colombia, Chile, Perú y Argentina se darán cita.

No obstante, Da Silva reconoció que la crisis que ha despertado que Jair Bolsonaro no haya aceptado aun su derrota en los comicios presidenciales, ponen en riesgo su agenda pues tendría que atender la problemática que genere esta reacción en su país.

“El único problema que yo tengo es estirar mi agenda y no sé que vaya a pasar en Brasil. El presidente Bolsonaro, que perdió las elecciones, aún no se ha manifestado. No sé si va a reconocer su derrota o no, entonces estoy aguardando, pero sería para mí un gusto visitarlos.

Lee también: México y Brasil serán el eje para la integración de América Latina, dice Lula a AMLO

“Tu Presidencia es un éxito extraordinario en México y tu experiencia puede ayudarnos mucho a que seamos mucho mejores de lo que hemos sido alguna vez”, dijo el brasileño.

El jefe del Ejecutivo federal confió en que Bolsonaro actúe con responsabilidad y a la altura de los comicios y que dé paso a una transición del poder pacífica y ordenada.

Lula descarta mañaneras

Al reconocer la política que López Obrador ejerce en México y el ejemplo que representa en la nueva etapa de gobierno para Brasil, Luiz Inacio Lula Da Silva dijo que lo único que no replicará de su “amigo” mexicano son las conferencias matutinas.

“Voy a tener tu experiencia en la relación con el pueblo. Lo único que no quiero hacer son las mañaneras. Yo concederé entrevistas a la medianoche”, dijo entre risas Da Silva.

Con una carcajada, López Obrador reconoció el trabajo del brasileño y le deseó éxito en su mandato.

Síguenos en Google Noticias para mantenerte siempre informado