México y Pemex, sin dinero para explorar en aguas profundas: Nahle

La secretaria de Energía, Rocío Nahle, afirmó que México y Petróleos Mexicanos (Pemex) no tienen dinero para el desarrollo de campos petroleros en aguas profundas, por lo que no los contemplará la administración actual.

Al participar en el Seminario de Hidrocarburos, organizado por la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), señaló que el gobierno esperará a que se desarrollen los 27 contratos en aguas profundas adjudicados en las rondas de licitación y tardarán lo que deban de tardar, lo cual se respetará.

Sin embargo, “nosotros no vamos a ir como gobierno a aguas profundas porque no tenemos el dinero, porque tenemos el petróleo en aguas someras y en tierra firme, y vamos a esperar que esos 27 contratos de aguas profundas se empiecen a desarrollar”.

Respecto a la posibilidad de una asociación entre Farmouts y Pemex, la titular de la Secretaría de Energía (Sener) expuso que eso lo tiene que decidir la empresa, ya que la dependencia no puede “empujarla”, debido a que no está prohibido y lo permite la ley.

También resaltó que las rondas de licitación petrolera en el gobierno, organizadas por la CNH, donde se adjudicaron 107 contratos, fueron realizadas de forma transparente.

“El actuar de este órgano (la CNH) ha sido un muy buen actuar, las rondas que se hicieron fueron rondas muy transparentes que estuvieron abiertas al público, si se dieron o no se dieron bloques, eso ya es otra cosa sobre la selección de bloques”, enfatizó Nahle García.

Si los 107 contratos resultan exitosos, “entonces no habrá quien diga que no se haga, que no habrá más rondas, pero si no hay resultados tangibles, pronto no tendremos que dar más rondas”, añadió la titular de la Sener.