‘Mienten, calumnian y difaman’ sobre caso LeBarón, reprocha Javier Corral a la prensa

El gobernador de Chihuahua Javier Corral Jurado atacó a medios de comunicación que le cuestionaron sobre la agresión a la familia LeBarón en el municipio de Bavispe donde murieron seis niños y tres.

Durante una entrevista con reporteros el mandatario expresó que no contestaría más preguntas sobre el tema pues señaló que los medios “desvirtúan, calumnian, difaman”.

“No le voy a contestar ya sus preguntas porque además todo lo desvirtúan, calumnian, difaman, mienten, todos los días mienten, me van a disculpar, pero yo voy a contestar siempre a sus preguntas, voy a evitar este tipo de provocaciones que ustedes mismo saben de dónde vienen”, lanzó Corral Jurado.

El gobernador condenó el ataque a la familia LeBarón y aseguró que se debe actuar en conjunto con la federación y el estado de Sonora para obtener justicia a las víctimas.

No obstante el activista Julián LeBaron recriminó en días pasados la falta de apoyo del gobierno estatal durante la masacre de su familia ocurrida el pasado lunes.

En entrevista con medios locales Julián LeBarón denunció que cuando ocurrió la tragedia pidieron ayuda a los gobiernos de Chihuahua y Sonora pero no obtuvieron respuesta.

El lunes pasado el activista solicitó, a través de medios de comunicación, el apoyo de un helicóptero del gobierno de Chihuahua para localizar a los menores de edad entonces desaparecidos, sin embargo, la ayuda nunca llegó.

Denunció que los familiares fueron los primeros que encontraron los cuerpos y únicamente la Policía Federal acudió al sitio del ataque.

El senador por Chihuahua Cruz Pérez Cuéllar solicitó a los gobiernos estatal y federal que se dispongan de los medios necesarios para dar con el paradero de los asesinos de integrantes de la familia LeBarón.

Exhortó al gobernador Javier Corral que atienda la ola de violencia que vive en la entidad, por lo que pidió unificar esfuerzos con el gobierno federal.

Sin embargo, el titular del ejecutivo en Chihuahua declaró que la violencia ha ocurrido porque se actúa contra la delincuencia, además que de los medios “magnifican” los hechos.

“Quiero aclarar que es falso que hubo balaceras en distintas partes de Ciudad Juárez, eso también es parte de la campaña de distorsión, una campaña vil que ya no tiene tampoco límites, ya no repara en escrúpulos, ya no les interesa a algunos medios la seguridad de sus conciudadanos. Son capaces de difundir mentiras como esas”, señaló Corral Jurado en entrevista con medios locales.