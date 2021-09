Migrantes toman otras rutas para llegar a Tapachula, en el sur de México

EFE.- Cientos de migrantes haitianos han tomado nuevas rutas para llegar a la ciudad de Tapachula, en el sureño estado mexicano de Chiapas, con el objetivo de empezar trámites de estadía para no ser deportados y avanzar a la frontera norte.

Las familias caribeñas ingresan por el río Suchiate por el municipio de Frontera Hidalgo y caminan a la comunidad de Guadalupe Victoria, Ejido Zaragoza, El Sacrificio y el Libramiento Sur hasta llegar al Ejido Lagartero ubicado a unos 10 minutos de la cabecera municipal de Tapachula.

Los extranjeros cruzan un puente de hamaca para poder internarse a la comunidad de San Nicolás Lagartero para luego tomar colectivos o taxis que los llevarán al municipio e iniciar así de manera inmediata su proceso de asilo en la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR).

Por este punto han ingresado cientos de migrantes haitianos que caminan de manera lenta porque los caminos son difíciles y no hay mucha población.

También lee: Arrestos de migrantes en frontera entre México y EU se mantienen en máximos de 20 años

En este tramo del país, los migrantes han sido “cazados” por los agentes de migración y de la Guardia Nacional para evitar que ingresen a territorio mexicano, pero muchos, al ser vistos, toman caminos de extravío para no ser detenidos.

También en esa zona se han colocado algunos taxis que trasladan a los migrantes hasta la ciudad de Tapachula, a quienes les cobran en promedio unos 20 dólares por el viaje.

Los grupos de migrantes caminan por esta zona principalmente por la madrugada para evitar encontrarse con los operativos de las autoridades de migración y la Guardia Nacional.

En Tapachula, los activistas continúan con los trámites para poder amparar a cientos de migrantes con el fin de ayudarles a salir de esta ciudad fronteriza.

Este jueves, el secretario de seguridad pública de Tapachula, Fernando Rivas Vázquez, informó que en lo que va del 2021 en esta ciudad se han detenido a alrededor de 300 migrantes de distintas nacionalidades por diversas faltas administrativas.

Sigue la información sobre los negocios y la actualidad en Forbes México

MANTIENEN OPERATIVOS

En este contexto, elementos de la Guardia Nacional mantienen operativos sobre el municipio de Frontera Hidalgo para evitar que los extranjeros avancen en el transporte público.

Los federales le hacen la parada a los taxis y colectivos para verificar que quienes utilizan este tipo de transporte lleven sus documentos que validen su estancia legal en el país.

Mientras que elementos del Instituto Nacional de Migración (INM) apoyan para llevar a los migrantes detenidos a la estación migratoria y determinar su situación jurídica o trasladarlos a la frontera de El Carmen, San Marcos, para su deportación.

La región registra en los últimos meses un flujo migratorio histórico con 147,000 indocumentados detectados en México de enero a agosto, el triple de 2020, y un récord de 212,000 indocumentados detenidos solo en julio por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, en inglés) de Estados Unidos.

Desde Tapachula, municipio del suroriental estado de Chiapas, salieron cuatro caravanas de migrantes -muchos de ellos haitianos- hace unas semanas, pero todas fueron desarticuladas en duros operativos de las fuerzas de seguridad.

Síguenos en Google Noticias para mantenerte siempre informado