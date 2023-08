Militantes y simpatizantes del PAN piden a Creel declinar por Xóchitl Gálvez

A dos semanas que el Frente Amplio por México (FAM) elija a su candidato presidencial, simpatizantes y militantes del PAN pidieron a Santiago Creel declinar a favor de Xóchitl Galvez para que su partido tenga un solo aspirante en la contienda interna.

En una carta que le dieron al diputado con licencia, los panistas señalaron que deben cerrar filas a favor de Xóchitl Gálvez, ya que, aseguran, es la aspirante más competitiva y la que ha levantado “simpatía y entusiasmo”.

“Lo sensato y útil para México es que los panistas cerremos filas con Xóchitl Gálvez, la aspirante más competitiva que ha levantado simpatía, ha generado entusiasmo y ha despertado el interés cívico de la participación ciudadana. Acción Nacional, por su historia democrática, está obligado a impulsar a quien los ciudadanos consideran que es una alternativa para construir un FAM”, se menciona en la carta.

Lee también: Esto es lo que ha hecho Xóchitl Gálvez en 5 años en el Senado

También, apelaron a la “generosidad política” de Santiago Creel para consolidar el liderazgo de la senadora y enfatizaron que el voto panista del 3 de septiembre -cuando se elija al candidato presidencial del PAN, PRI y PRD- nos debe fisurarse.

“Apelamos a su generosidad política y le pedimos, respetuosamente, se sume a la consolidación del liderazgo que ha logrado conjuntar a miles de habitantes que, desde sus espacios, han demostrado que el FAM tiene la posibilidad real de cambiar nuestro rumbo en la persona de Xóchitl Gálvez”, mencionaron.

La petición se da luego de que han habido especulaciones que Santiago Creel declinará, pues de esa forma los ciudadanos sólo tendrán dos optaciones para elegir al representante de la oposición: Xóchitl Gálvez y la priista Beatriz Paredes.

Mientras, Gálvez dijo desconocer si Santiago Creel se bajará de la contienda; sin embargo, señaló que existe un acuerdo entre los dos para apoyar a quien crezca más en las preferencias electorales y recordó que en la última encuesta que mandó el Frente Amplio por México, ella es la mejor calificada.

“Desconozco (…) si Creel va a declinar. Me gustaría mejor esperar y no seguir con la especulación. Yo misma lo haría por él, en caso de estar en una situación contraria. Yo hubiera tenido ese gesto de ver que él es el que tiene que llegar. Santiago y yo nos juntamos y establecimos un trato: vamos a ir juntos, vamos a ver quién crece más de los dos. Yo no tenía ni idea de que podía alcanzar a Santiago; no lo veía en seis semanas”, comentó Xóchitl Gálvez.

¿Ya nos tienes en Facebook? Danos like y recibe la mejor información