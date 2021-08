Millennials: cuánto ganan por nivel educativo, por ciudad y por género

La pandemia detuvo muchos aspectos de la economía, pero no a los Millennials, pues se calcula que aproximadamente 20 millones de ellos trabajaron durante la segunda mitad del 2020, es decir, en el periodo de reapertura económica cuando la tasa de contagios comenzaba a bajar y el proceso de vacunación no había avanzado. Eso significa que 1 de cada 3 trabajadores activos pertenecían a esta generación que oscila entre los 25 y 39 años de edad.

El más reciente estudio de BBVA Research, “Los Millennials en la pandemia: Perfil de ingresos y gastos” basado en los resultados de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (Enigh) 2020, revela datos sumamente interesantes de sus ingresos, qué factores influyen en cuánto ganan y la forma en que distribuyen esa riqueza.

Por ejemplo, se estima que el ingreso corriente personal entre la población Millennial ascendió a 7,251 pesos mensuales en 2020 y casi 90 de cada 100 pesos de esos ingresos corrientes provino de actividades laborales como trabajador subordinado, de la realización de actividades de negocios (comercial, servicios, industrial o en el sector primario), o como trabajador independiente.

Ahora bien, sabemos que el nivel de escolaridad y la experiencia laboral determinan en gran medida el salario en un trabajo subordinado. En el caso de los Millennials, se confirmó que hay una relación directamente proporcional entre sus estudios y sus ganancias:

Hasta primaria $4,356 Secundaria $5,546 Bachillerato o carrera técnica $6,883 Profesional $11,252 Posgrado $16,102

Monto mensual promedio de los ingresos por trabajos subordinados por nivel máximo de escolaridad aprobado, 2020 (pesos) Fuente: Los Millennials en la pandemia: Perfil de ingresos y gastos

¿Cuánto ganan los Millennials según su ciudad?

El estudio indica que en el norte se gana mejor, ya que Nuevo León ofrece a sus empleados Millennials ingresos por 11,100 pesos en promedio al mes; Baja California paga 10,911 pesos y el top 3 lo completa Chihuahua con 9,431 pesos al mes. La Ciudad de México se ubicó en el cuarto puesto con 9,329 pesos mensuales en promedio.

Chiapas, Guerrero y Puebla fueron las entidades con los menores niveles de ingresos en trabajos subordinados para la población Millennial con cerca de 4,900 pesos mensuales en promedio.

La renta, rubro donde los Millennials gastan cerca de la mitad de su sueldo

Para la población mexicana de 25 a 39 años de edad que viven de manera independiente, la renta es uno de los mayores gastos para sus bolsillos: la Ciudad de México fue la más costosa para la renta de una vivienda, en 2020 ascendió a 5,062 pesos mensuales en promedio. Otras entidades que también resultaron onerosas fueron Querétaro (3,759 pesos mensuales), Nuevo León (3,637), Baja California (3,177) y Baja California Sur (2,952). Guerrero resultó la entidad con el menor costo de renta de vivienda con solo 1,200 pesos al mes.

En este sentido, seguro has escuchado que una de las recomendaciones de la mayoría de los expertos en finanzas personales es no destinar más del 30% de tus ingresos al rubro de vivienda. Sin embargo, el estudio “Los Millennials en la pandemia: Perfil de ingresos y gastos” reveló que eso no es posible para estos jóvenes, ya que en la CDMX el costo promedio de la renta de una vivienda representó 54.3% del ingreso medio de un empleado Millennial; en Querétaro, equivale a 43%; Puebla, 42%; y Quintana Roo, 38.3%.

Quienes sí pueden cumplir esa máxima son los Millennials que viven en los estados de Tamaulipas, Zacatecas, Durango, Nayarit, Chihuahua y Coahuila, donde destinan 22.5% de su salario, o menos, a la renta de su vivienda.

Las mujeres Millennials ganan hasta 72% menos que los hombres de su generación

Otro dato revelador del estudio es la brecha de género que prevalece en términos de salario. En 2020, Yucatán fue la entidad federativa con la mayor brecha de género en cuanto al ingreso por trabajos subordinados entre la población Millennial con estudios de nivel superior, pues un hombre percibió 72.4% más ingresos que una mujer.

En Durango, Baja California, Tamaulipas, Aguascalientes, Michoacán, Chihuahua y Nuevo León, las brechas de ingreso entre hombres y mujeres fueron de más de 30%. El Estado de México, Veracruz, Oaxaca y Quintana Roo fueron los estados con las menores brechas entre profesionales Millennials por género.

Con base en todos estos datos, ¿qué entidad sería la ideal para ti para vivir y trabajar?, ¿estarías dispuesto(a) a mudarte o qué cambios te gustaría ver para tener mayores oportunidades en tu lugar de residencia?

