Minimiza los riesgos al querer abrir un negocio

Pensar en abrir un negocio es algo que muchos deseamos. Puede ser el boleto a la independencia financiera o a un quebranto.

Primero que nada, hay que saber que ocho de cada diez negocios en promedio fracasan dentro de los primeros dos años de operación. Tal vez sea esto porque es común que las personas inicien su negocio enfocándose únicamente en la idea creativa que tienen.

También hay que pensar que no necesariamente se puede renunciar al trabajo fijo que ya se tiene confiando en el éxito y rentabilidad de un negocio que aún no ha sido probado. Hay ocasiones que un negocio es rentable y crece – al principio – y nos emocionamos, pero luego se estanca y no crece.

Para tratar de ayudar a quienes tienen las intenciones de emprender, he recopilado una lista de consejos de expertos en la materia:

Haz tu plan de negocios, este no sólo incluye la idea creativa, sino que hay que investigar el costo de establecer el negocio (renta o compra del local, maquinaría, imagen, publicidad), los salarios, los permisos, el costo de los servicios, el costo de la seguridad y seguros, ver qué tanta competencia hay en la zona (estudio de mercado), y comparar productos o servicios similares en la zona (conocer a la competencia).

Como en el presupuesto familiar, también para tu negocio debes de tener un fondo de emergencias que te permita pagar todos los gastos de la empresa durante un mínimo de tres meses.

Sé una empresa legamente constituida y abre una cuenta bancaria; de esta manera, junto con un buen historial crediticio, será fácil acceder a los créditos que vayas necesitando. Por cierto, hay proveedores que te pueden auspiciar o financiar directamente cosas como las marquesinas de tu negocio, pintura, mobiliario, etc.

Recuerda que tus cuentas personales no son gastos de tu empresa y viceversa; sepáralos. En este sentido sé disciplinado con el dinero y cumple con tus compromisos de pago.

Si te están queriendo traspasar un negocio, inspecciona primero el flujo de dinero que tiene la empresa; tanto de sus ingresos como en los pagos, saldos y deudas. Con este análisis podrás ver cuánto se lleva la operación diaria, cuánto se destina a inversión y podrás contar con un buen control sobre los flujos de efectivo del negocio. Esto es clave para no tomar una mala decisión.

¿Conoces el programa de TV “El Socio”? Bueno pues sabrás que ahí siempre se recomienda optimizar los procesos, la calidad y la atención al cliente. Con esto podrás ahorrar tiempo y dinero, ser más eficiente y tener clientes más contentos y leales.

Sé innovador y buen líder; así tendrás empleados comprometidos y podrán desarrollar ideas que se traducirán en más negocio.

Si vas a vender a crédito, acércate a Buró de Crédito para que tu empresa pueda aprovechar todas las ventajas que ofrecen las herramientas y servicios de esta sociedad de información crediticia. Podrás dar más y mejores créditos, hacer ofertas de valor según el riesgo, y mantener una cartera sana. Puedes encontrar más información en www.burodecredito.com.mx/otorgantes-de-credito.html

